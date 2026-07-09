La prochaine voiture de sport de Ruf développera 1 000 chevaux

Cela fait 50 ans que Ruf Automobile a lancé sa première Porsche préparée. Depuis, l’entreprise s’est hissée au rang de légende grâce à la Ruf CTR Yellowbird et à d’innombrables autres créations sur mesure. Et la marque n’a visiblement pas l’intention de lever le pied.

À l’occasion du Goodwood Festival of Speed de cette année, Ruf fera une démonstration publique du prototype de développement de sa prochaine génération de voitures hautes performances. Il s’appelle B8 Erprober : un mulet d’essai basé sur une CTR3 allongée, conçu pour valider les nouvelles technologies qui animeront les futurs modèles Ruf.

Prototype Ruf B8 'Erprober' Photo : Ruf

La voiture inaugure le tout nouveau moteur boxer B8 à huit cylindres de Ruf. Il s’agit d’un flat-8 biturbo de 4,4 litres, annoncé à plus de 1 000 ch et plus de 1 000 Nm de couple. Il sera également associé à une boîte manuelle à 6 rapports.

Le véhicule effectuera au total six montées durant le festival, avec le pilote Tanner Faust au volant. Il arbore une livrée spéciale, dessinée par Aloisa Ruf en collaboration avec Optima Batteries, qui rend hommage à la CTR Yellowbird.

L’avenir de Ruf

Moteur du prototype Ruf B8 'Erprober' Photo : Ruf

Ruf s’est d’abord forgé sa réputation en modifiant des Porsche existantes, mais l’entreprise construit désormais des voitures originales, conçues de A à Z. La CTR Anniversary reposait sur un châssis entièrement nouveau, avec une architecture inédite : essieux, suspension, berceau, et bien plus.

Les futures Ruf resteront des véhicules sur mesure, à mi-chemin entre l’héritage et la modernité. Il faut s’attendre à ce que les prochains modèles continuent de s’inspirer, côté design, de la 911, qu’Alois Ruf Jr. nous décrivait l’an dernier comme « bonne pour toujours ».

On ne sait pas encore quand une version de série du véhicule de nouvelle génération de Ruf verra le jour, mais si la marque en est déjà au stade du développement, l’attente ne devrait pas être très longue.

Source: Ruf