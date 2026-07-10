Les ventes de voitures électriques dans le monde en juin

Les ventes de voitures électriques dans le monde continuent de progresser, même si le rythme varie selon les régions. En juin, les immatriculations mondiales de modèles 100 % électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) ont ainsi augmenté de 7 % par rapport au même mois de 2025, pour atteindre 2 millions d’unités. C’est ce qu’indiquent les données du cabinet de conseil Benchmark Mineral Intelligence, relayées par Reuters.

Ce résultat confirme un quatrième mois consécutif de hausse, même si le bilan du premier semestre reste modéré : de janvier à juin, les ventes mondiales progressent de 2 %.

L’Europe tire le marché

C’est surtout l’Europe qui soutient le secteur. Sur le Vieux Continent, les immatriculations atteignent environ 530 000 unités, en hausse de 31 % sur un an, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré sur un mois de juin.

Selon Benchmark Mineral Intelligence, l’Europe est précisément le principal moteur de la croissance mondiale, grâce à une demande soutenue et à l’arrivée continue de nouveaux modèles électriques.

Voiture électrique en charge Photo : Renault

La situation est inverse en Chine, où les immatriculations reculent de 11 % pour s’établir autour d'un million de véhicules. Le ralentissement du marché intérieur pousse en outre de nombreux constructeurs chinois à accélérer leur expansion à l’international.

L’Amérique du Nord ralentit

L’Amérique du Nord enregistre elle aussi un recul. Les immatriculations diminuent de 13 %, pénalisées avant tout par la fin des aides fiscales fédérales à l’achat de voitures électriques aux États-Unis.

Le tableau confirme donc un marché plus déséquilibré. Tandis que l’Europe et, dans une moindre mesure, d’autres régions continuent de soutenir la demande, la Chine et les États-Unis traversent une phase de ralentissement. Pour les constructeurs, il devient ainsi encore plus important de diversifier leur présence géographique, en misant sur les pays où la transition vers l’électrique continue d’avancer le plus résolument.