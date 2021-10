Le Ford Mustang Mach-E n'est pas la première voiture électrique de la société américaine à arriver en Europe. On l'oublie mais il y a eu la Focus électrique en 2013. En revanche c'est la première Mustang à abandonner son format historique de coupé sportif pour embrasser la nouvelle philosophie des coupés SUV à émissions zéro et à vocation sportive.

La propulsion arrière, une batterie utilisable de 88 kWh (98,8 kWh au total) et un moteur électrique de 294 ch ont permis à la Ford Mustang Mach-E Extended Range de couvrir le parcours standard de 360 km de notre test de consommation réelle avec une consommation moyenne de 17,00 kWh/100 km (5,88 km/kWh). Le coût de la recharge électrique nécessaire pour le voyage (sur recharge domestique) est de 13,18 euros seulement.

Efficacité sportive

Cette Mustang Mach-E ne fait pas partie des meilleurs élèves de la consommation d'énergie en conditions réelles, elle est à la traîne derrière des SUV électriques équivalents comme le BMW iX3 (13,8 kWh/100 km - 7,2 km/kWh) et le Mercedes EQC 400 4MATIC (16,6 kWh/100 km - 6,0 km/kWh).

Le Jaguar I-Pace EV400 (18,8 kWh/100 km - 5,3 km/kWh) et l'Audi e-tron 55 quattro (19,0 kWh/100 - 5,2 km/kWh) en revanche affichent une consommation plus élevée que le SUV électrique américain, toujours dans le segment des SUV électriques moyens/grands.

Spacieux, sportif, technologique... et un peu rigide

Le Mach-E testé était équipé de deux roues motrices (arrière) et de l'Extended Range, c'est-à-dire celui qui développe 294 ch (100 kW sur le carnet de bord) et qui possède également la plus grande batterie de la gamme : 98,8 kWh nominaux et 88 kWh réellement utilisables.

L'ajout du Pack Technologie Plus*, qui comprend un toit panoramique fixe, des sièges à réglage électrique, un système audio B&O, un régulateur de vitesse adaptatif, une caméra à 360° et un hayon électrique pouvant être ouvert sans les mains, porte le prix catalogue à un peu plus de 59 000 euros.**

La conduite de la Mustang Mach-E RWD est confortable et douce, surtout lorsque la fonction à une seule pédale est désactivée, avec suffisamment de puissance pour déplacer les plus de deux tonnes du SUV avec agilité et panache. Une conduite plus sportive fait ressortir la nature du Mach-E en tant que propulsion arrière, mais l'amortissement a tendance à être un peu raide.

L'habitabilité à bord est bonne, le coffre est très spacieux et les finitions intérieures offrent un très bon sentiment de qualité, mais avec un style volontairement "minimaliste" qui commence par le tableau de bord réduit. En revanche, l'écran central d'info-divertissement impressionne avec son écran vertical de 15,5 pouces en plein centre, et cette molette physique parfaitement intégrée.

La grande batterie aide

En usage quotidien, cette Ford Mustang Mach-E affiche des résultats remarquablement constants en termes de consommation d'énergie, qui n'est pas la meilleure, mais reste plutôt bonne. Cela signifie que même si vous appuyez un peu plus sur l'accélérateur, il n'y a pas de forte augmentation de la demande d'électricité, sauf peut-être sur les trajets sur autoroute.

La batterie de 88 kWh, réellement utilisable, offre une bonne autonomie, presque toujours supérieure à 400 km et proche de 500 km avec une utilisation plus prudente de l'accélérateur sur les trajets hors de la ville. Pour rappel, l'autonomie WLTP annoncée par Ford pour ce Mustang Mach-E Extended Range RWD est de 610 km.

Consommation et autonomie dans diverses situations de conduite

Urbain : 19,0 kWh/100 km (5,2 km/kWh)

457 km d'autonomie

: 19,0 kWh/100 km (5,2 km/kWh) 457 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 17,0 kWh/100 km (5,8 km/kWh)

510 km d'autonomie

: 17,0 kWh/100 km (5,8 km/kWh) 510 km d'autonomie Autoroute : 24,0 kWh/100 km (4,1 km/kWh)

360 km d'autonomie

: 24,0 kWh/100 km (4,1 km/kWh) 360 km d'autonomie Eco-conduite : 15,0 kWh/100 km (6,6 km/kWh)

580 km d'autonomie

: 15,0 kWh/100 km (6,6 km/kWh) 580 km d'autonomie Conduite maximale : 46,0 kWh/100 km (2,1 km/kWh)

184 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Énergie Puissance Consommation Autonomie Poids Ford Mustang Mach-E Extended Range Électrique 100 kW N.D. N.D. 2.085 kg

Dates

Modèle : Ford Mustang Mach-E Extended Range

Prix de base : 56 500 euros

Date de l'essai : 15/10/2021

Météo (départ/arrivée): Soleil, 19°/ Soleil, 11°

Prix de l'énergie : 0,2153 euro/kWh (électricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 1022

Kilométrage au début de l'essai : 1698

Vitesse moyenne : 76 km/h

Pneumatiques : Continental PremiumContact 6 - 225/60 R18 104V XL (Étiquette UE: B, A, 72 dB)

Consommation

Moyenne "réelle" : 17,00 kWh/100 km (5,88 km/kWh)

Ordinateur de bord : 17,00 kWh/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 13,18 euros

Dépense mensuelle : 29,28 euros (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 euros ? 546 km

Combien de kilomètres avec une recharge complète ? 518 km

*Véhicule testé par nos confrères de Motor1 Italie. Ce pack Technologie Plus n'est disponible que pour la version AWD sur le marché français.

** Avec le pack Technologie comprenant le système Bang & Olufsen à 10 haut-parleurs, le hayon mains libres, l'assistance à la conduite sur autoroute, la reconnaissance des panneaux et l'Active Park Assist avec caméra 360°, le Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD est facturé 58 450 €.