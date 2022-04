Le légendaire Niva n'a pas besoin d'être présenté. Il était important pour nous de ne pas louper son anniversaire, car aujourd'hui, le 5 avril 2022, le tout-terrain russe a 45 ans ! C'est une voiture qui n'a pris aucune ride, et qui des décennies plus tard, continue de faire des adeptes. Elle est même dans les garages de Ralph Schumacher et Tom Hanks.

1971

C'est en 1971 que le constructeur AvtoVAZ a débuté à Togliatti le développement d'un véhicule multifonctionnel à transmission intégrale, alliant confort et capacités tout-terrain.

Le client de cette voiture n'était autre que le Conseil des ministres de l'URSS. L'équipe de Petr Prusov (ingénieur en chef), Valery Semushkin (designer) et Vladimir Solovyov (fabricant) s'est chargée de cette tâche.

Peter Prusov Valery Semushkin Vladimir Solovyov

1972

En avril, le premier prototype a été produit. Cependant, extérieurement, ce véhicule n'avait rien en commun avec la version de série. Selon ses créateurs eux-mêmes, il était inspiré des Land Rover Series II et des Range Rover de première génération.

Prototype VAZ-E2121.

1973

Pendant que les designers et les ingénieurs finalisaient le concept (la carrosserie autoporteuse et la suspension avant indépendante étaient une véritable révélation pour les SUV de ces années-là), la construction de la carrosserie commençait à Togliatti.

1974

Deux ans après la construction du premier prototype, la version suivante nommée en interne 2E2121 est née. Ce prototype ressemble davantage au Niva de série qui allait être lancé plus tard. C'est à ce moment-là que la société a breveté son véhicule.

Prototype VAZ-2E2121 pendant les essais en usine.

1976

Environ un an et demi avant le véritable lancement de la production, 50 voitures de pré-série ont été produites à Togliatti. Après l'exposition à Moscou, les voitures ont été envoyées pour être testées. En novembre, le nom Niva a été enregistré.

1977

Nous approchons d'une date festive. Le 5 avril 1977, la première VAZ-2121 "Niva" de série est sortie de la chaîne de montage du nouveau bâtiment 062. Le véritable assemblage des unités qui allaient être livrées n'a commencé qu'en juillet, où 12 à 14 exemplaires étaient produits par équipes. La voiture tout-terrain portant le numéro de série 1000 a été produite le 31 août.

La première VAZ-2121 "Niva" de série, le 5 avril 1977.

1978-1979.

Le 2 mars 1978, la dix millième "Niva" a quitté l'usine. Une autre année, le compteur a dépassé les 50 000 voitures. Face à un tel succès, la société a commencé à exporter son véhicule. Mais avant, il a subi une modification "anti-taxe" avec un moteur 1,3 litre de 64 ch développé pour le Benelux et l'Europe du Sud. Hélas, ce Niva s'est révélé trop lent, même pour ceux qui aiment faire des économies.

Intérieur de la première VAZ-2121 (1977-1992)

1981-1983

Pour populariser le Niva en Europe, la marque a commencé à s'intéresser au sport automobile. En 1979, cinq équipages sur VAZ-2121 ont été engagés sur le célèbre "Dakar". Au début des années 80, ils sont revenus armés jusqu'aux dents et ont remporté le bronze (1981) et deux argents (1982 et 1983).

1985

Cela semble étrange aujourd'hui, mais l'une des premières modifications du Niva a été de le rendre assez étanche pour traverser des rivières (VAZ-2122). Cette voiture amphibie a été spécialement été développée pour l'armée parallèlement à la carrosserie trois portes. Hélas, malgré son approbation par la Commission d'État en 1985, elle n'a pas eu la chance d'être produite en série. Seuls 27 exemplaires ont été fabriqués.

La VAZ-2122 "River" avait toutes les chances d'entrer en production.

1986

La forte demande pour la Niva classique a naturellement entraîné l'apparition d'usines de montage locales en dehors de l'URSS. Ainsi, en 1986, une production en petite série de véhicules tout-terrain a été établie dans la petite ville grecque de Thèbes, à une centaine de kilomètres d'Athènes. Jusqu'aux changements "gênants" de la législation locale, qui sont intervenus au début des années 90, le site produisait environ 1 000 véhicules par an.

Intérieur modifié pour le marché britannique.

1990

Malgré l'effondrement de l'URSS, le Niva fait encore des adeptes et sa production se poursuit. En 1990, l'un des véhicules tout-terrain standard VAZ-2121 est entré en service à la station polaire russe de Bellingshausen, où il a été utilisé pour transporter des marchandises et remorquer des navires à des températures extrêmes (de -54 à +40°C). Les 12 années d'exploitation n'ont pas révélé de problèmes graves de la voiture.

1992-1993

Les fans du Niva s'en souviennent bien : c'est à cette époque qu'a eu lieu le premier restylage sérieux du SUV. La nouvelle version (21213), a reçu un moteur de 1,7 litre et une transmission à 5 vitesses, ainsi qu'un intérieur et un extérieur profondément modifiés.

À la même époque, le premier camion blindé "Niva" (toujours dans son ancienne carrosserie) a été présenté, et l'assemblage en petite série de la version 21215 avec moteur diesel produite à Barnaul a également commencé.

Suite à sa modernisation en 1993, le Niva a été considérablement modifié. "Les éclairages latéraux ont fait place à des éclairages originaux orientés verticalement, la hauteur de chargement a été réduite. Et l'intérieur a été redessiné".

1995

Le rallongement de l'empattement du Niva a commencé en 1994, et le résultat était plutôt ridicule. Voici le VAZ-2129 avec le nom officieux Kedr. Un an plus tard, cette trois portes s'est transformée en un modèle à cinq portes à part entière, la 2131. Malgré les discussions interminables sur son abandon, ce Niva peut encore être acheté neuf.

1996-1999.

La seconde moitié des années 90 a été avare en mises à jour. Mais à cette époque, Avtovaz maîtrisait la production de la version mono-injection du SUV. Le kit de développement de General Motors a été adapté au moteur de Togliatti.

Vers la fin du millénaire, les financiers ont décidé de tenter des records. En 1999, le Niva a atteint l'altitude de 5726 mètres sur le plateau tibétain de l'Himalaya. Et la motoneige "Marsh" a conquis le pôle Nord.

2001-2002

En 2001, l'entreprise de Togliatti a célébré un autre anniversaire avec la sortie du 1,5 millionième Niva. Les modifications qui ont suivi ont tenté de rendre le Niva plus moderne et convivial.

2005-2006.

En 2005, des experts en marketing ont lancé le Chevrolet Niva. Un an plus tard, la marque a lancé une version de son célèbre SUV avec une direction assistée.

Chevrolet Niva, maintenant commercialisé sous le nom de Lada Niva Travel.

2009-2011

À la fin de la décennie, le boom des crossovers a pris une telle ampleur qu'il est devenu évident qu'une seule direction assistée ne suffira pas. Togliatti a essayé de rendre le 4x4 Lada plus attrayant et de lui apprendre les bonnes manières afin de fidéliser les clients, non seulement par un prix attractif, mais aussi en révisant la cinématique de la suspension, en améliorant le freinage, en installant une commande électronique de l'accélérateur et en ajoutant l'ABS. Le rembourrage en fonte des panneaux de porte est un bonus.

Intérieur du Lada 4x4 Urban.

2013-2014

En 2013, les fabricants ont commencé à appliquer un traitement anticorrosion par cataphorèse au lieu d'un traitement par anaphorèse, puis ils ont mis sur le marché la version Urban, qui inclut la climatisation et les sièges avant chauffants dans la liste des équipements.

Lada 4x4 Urban

2016-2017

Pour le quarantième anniversaire, les créateurs ont donné à leur voiture des amortisseurs à gaz et un support de boîte de vitesses indépendant pour l'essieu avant. En outre, le transfert de la chaîne de production du bâtiment 062 franchement fatigué vers la chaîne de montage principale d'AvtoVAZ a permis d'élargir la gamme de couleurs et d'optimiser certains processus.

2019-2022

La voiture continue d'être améliorée à ce jour. Il y a quelques années, le Niva (le nom historique est revenu - ainsi que le préfixe Legend) a reçu un intérieur sérieusement redessiné, un airbag (latéral !) cousu dans le siège avant nouvellement profilé, et le système GLONASS ERA désormais obligatoire.

Et oui, la demande est à nouveau en hausse. À ce jour, la production du modèle a dépassé les 2,5 millions. Parmi ceux-ci, 700 000 véhicules ont été exportés vers plus de 100 pays.