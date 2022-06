La Renault Megane E-Tech n'est pas seulement la nouvelle Megane en version 100 % électrique, elle fait aussi partie de la révolution ou "Renaulution" que le constructeur français a mis en place début 2021.

Avec sa forme de crossover à cinq portes qui dépasse le concept de hatchback et de voiture familiale en y ajoutant un peu d'esprit coupé, la première Mégane électrique est le protagoniste de notre test de consommation réelle. Sur les 360 km du test, la nouvelle voiture française à batterie réalise une excellente moyenne de consommation de 12,30 kWh/100 km (8,13 km/kWh).

Le coût du trajet n'est que de 11,07 € en utilisant la recharge domestique, un chiffre qui passe à 34,98 € au prix fort d'une borne de recharge ultra-rapide de type Ionity ou Free to X.

A la cinquième place

La Renault Megane E-Tech s'est très bien placée dans le classement des consommations réelles qui, nous le rappelons une fois de plus, est la référence pour comparer la consommation de nos voitures avec une approche relative et non absolue.

Avec ses 12,30 kWh/100 km, la Mégane à batterie prend la cinquième place au classement général des véhicules électriques testés, devant la Nissan Leaf 40 kWh (13,1 kWh/100 km - 7,6 km/kWh), Skoda Enyaq iV 80 (13,3 kWh/100 km - 7,5 km/kWh), Cupra Born 58 kW 204 ch (13,7 kWh/100 km - 7,3 km/kWh) et BMW iX3 (13,8 kWh/100 km - 7,2 km/kWh), tous testés à des températures estivales.

Élégante, confortable et spacieuse

La voiture testée est une Renault Megane E-Tech Techno EV60 220 ch Optimum Charge, une finition intermédiaire avec une batterie de 60 kWh, des roues de 20 pouces, une traction avant et 220 ch de puissance.

Sur la route, la Renault Mégane E-Tech fait preuve d'un comportement équilibré, agile et dynamique qui peut devenir très vif en mode Sport. Le confort de conduite reste toutefois élevé, tout comme la capacité de chargement du coffre profond et l'espace à bord. Les aides à la conduite sont bonnes et le rétroviseur numérique offre une excellente vue malgré une lunette arrière pas très grande.

Plus de 400 km d'autonomie réelle

En usage quotidien, par des températures avoisinant les 30°, la Renault Megane E-Tech confirme une excellente efficacité électrique associée à une autonomie toujours rassurante. Avec une batterie chargée à bloc, il est facile de dépasser les 400 km, une autonomie qui se réduit à environ 300 km sur l'autoroute et qui peut atteindre 500 km en écoconduite.

La batterie de 60 kWh à capacité effective peut compter sur un chargeur interne d'une puissance impressionnante de 22 kW, ce qui est supérieur à la moyenne des concurrents et utile pour tirer le meilleur parti des wallbox publiques et AC. La recharge en courant continu jusqu'à 130 kW permet de faire le plein assez rapidement à partir d'une station HPC.

Les consommations selon différentes situations de conduite

Urbain : 13,3 kWh/100 km (7,5 km/kWh)

450 km d'autonomie

13,3 kWh/100 km (7,5 km/kWh) 450 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 13,0 kWh/100 km (7,6 km/kWh)

456 km d'autonomie

13,0 kWh/100 km (7,6 km/kWh) 456 km d'autonomie Autoroute : 19,1 kWh/100 km (5,2 km/kWh)

312 km d'autonomie

19,1 kWh/100 km (5,2 km/kWh) 312 km d'autonomie Ecoconduite : 10,2 kWh/100 km (9,8 km/kWh)

588 km d'autonomie

La fiche technique

Modèle Energie Puissance Consommation Poids à vide Rapport puissance/poids Renault Megane E-Tech Electrique 55 kW NC 1636 kg 32,145 kW/T

Données

Modèle : Renault Megane E-Tech Electric Techno EV60 220 CV Optimum Charge

Prix de base : 44 300 €

Date de l'essai : 16/06/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 37°/Ensoleillé, 31°

Prix de l'électricité : 0,25 euro/kWh (recharge à domicile) - 0,79 euro/kWh (recharge rapide)

Nombre de kilomètres parcourus : 874 km

Kilométrage au début de l'essai : 2408 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 73 km/h

Pneumatiques : Goodyear EfficientGrip Performance - 215/45 R20 95T XL R (LabelUE: A, B, 71 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 12,30 kWh/100 km (8,13 km/kWh)

Ordinateur de bord : 12,30 kWh/100 km

À la pompe : - kWh/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 11,07 € recharge à domicile (34,98 € si recharge rapide Ionity/Free to X)

Dépense mensuelle : 24,60 € recharge à domicile (77,74 € si recharge rapide Ionity/Free to X) pour 800 km/mois

Combien de kilomètres pour 20 € ? 650 km recharge à domicile (206 km si recharge rapide Ionity/Free to X)

Combien de kilomètres avec un plein ? 488 km