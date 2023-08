L'Alfa Romeo 4C est entrée en production en 2013, ce qui fait que nous fêtons son dixième anniversaire cette année. Ce conducteur a décidé de célébrer l’évènement à sa manière en poussant la voiture à 258 km/h sur l’autoroute.

Il mélange les courses d'accélération à partir d'un arrêt et les tentatives à grande vitesse mais malheureusement, l'autoroute est pleine de semi-remorques ce jour-là, de sorte que le conducteur doit lâcher l'accélérateur à plusieurs reprises. Il finit cependant par trouver un tronçon de route dégagé où il peut pousser le véhicule à la limite.

La renaissance d’Alfa

La 4C et la version Spider ont pris leur retraite officielle en 2020 et même un an plus tôt pour les deux versions, aux États-Unis. Elles développent un quatre cylindres turbocompressé de 1,75 litre monté au centre et doté de 237 chevaux et 349 Nm de couple. Les deux sont équipés d'une boîte de vitesses à double embrayage, à six rapports, et passent de 0 à 100 km/h quatre secondes, environ.

Galerie: Essai Alfa Romeo 4C (2019)

12 Photos

La 4C a vraiment marqué le véritable retour d'Alfa Romeo, si on met de côté la 8C Competizione, après des années de disette. Aujourd'hui, la marque proposent de nouveau des modèles variés et performant comme la Giulia, le Tonale et le Stelvio.

Galerie: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 100e anniversaire

26 Photos

Alfa célèbre le 10e anniversaire du lancement de la production de la 4C en préparant une édition unique Designer's Cut que la marque prévoit de vendre. Pour l’instant, le constructeur italien a montré plusieurs rendus de l'apparence du modèle mais sans pour autant montrer le design final.

Actuellement, Alfa Romeo n'a pas de remplaçant direct pour la 4C mais plusieurs teasers, et une annonce qui ne saurait tarder, prouvent que la marque mythique pourrait préparer une nouvelle supercar et la forme du modèle pourrait même évoquer la 33 classique.

Galerie: Supercar d'Alfa Romeo (rendu de Motor1)