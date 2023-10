Présentée à la Monterey Car Week en début d'année, la Lotus Type 66 est une véritable bombe. Ces dernières années, le constructeur britannique s'est illustré dans les performances électrifiées. L'apparition d'un jouet de piste ultra-limité doté d'un V8 de 5,8 litres était donc pour le moins inattendue.

Un hommage au modèle Can-Am de 1970

La provenance unique de la Type 66 est un autre choc. Bien qu'elle ressemble à une reproduction rétro dans la veine de la DB5 Continuation d'Aston Martin, il s'agit en fait d'une version modernisée d'un modèle Can-Am non produit qui aurait concouru lors de la saison 1970. Avec une carrosserie en fibre de carbone, une structure spatiale modifiée et une aérodynamique modernisée, la Type 66 a tous les attributs de l'hypercar Evija de Lotus.

Galerie: La nouvelle Lotus Type 66

9 Photos

Alors quand le constructeur a appelé nos confrères américains pour leur dire qu'il y aurait une Type 66 chez Galpin Lotus à West Hills, en Californie, ils ont sauté sur l'occasion pour la voir de près.

Sur place, ils ont rencontré Simon Lane, directeur de Lotus Advanced Performance. Il leur a expliqué que la Type 66 était un projet extrêmement spécial pour la marque, entrepris en collaboration avec Clive, le fils du fondateur Colin Chapman. Clive a déterré un ensemble de plans de la voiture datant de 1969 qui avaient été oubliés jusqu'à présent. Ensuite, Simon Lane et son équipe ont commencé à créer un modèle 3D de la voiture de course.

Très vite, Lotus décide de lancer la Type 66 en production limitée (seulement 10 unités) mais avec quelques modifications importantes. La structure de collision avant devait être différente, car les voitures de course Can-Am d'origine traitaient les pieds des pilotes comme des zones de déformation.

Le réservoir de carburant est désormais placé à côté du conducteur, à l'intérieur du châssis principal, ce qui permet de le protéger des forces extérieures. Le moteur à bielles est doté d'éléments internes en aluminium forgé, ce qui lui permet de développer une puissance de 830 chevaux. La carrosserie en fibre de carbone, légère et rigide, est une autre avancée dont 1970 ne pouvait que rêver.

Une première en dehors de Lotus

Le directeur de Lotus Advanced Performance a proposé à Brett, un de nos collègues américains, de démarrer la voiture. Pas très sur de lui mais enthousiaste, il a accepté en sachant que personne en dehors de Lotus n'avait démarré la Type 66 auparavant. Pas de pression.

"Elle est environ une seconde plus rapide qu'une GT3 moderne à Laguna Seca. Elle est donc nettement plus rapide qu'une Can-Am du Groupe 7." - Simon Lane

Il a enlevé ses chaussures pour protéger la glorieuse carrosserie rouge, blanche et dorée du prototype unique, puis il s'est installé dans le siège de course bas et plat. Simon Lane lui a demandé d'appuyer sur le bouton d'alimentation situé à droite du volant, puis d'amorcer le système d'huile à carter sec en faisant tourner le moteur sans activer la pompe à essence.

Une fois le moteur prélubrifié, il a mis le carburant en marche et a appuyé sur le bouton de démarrage. Après deux ou trois tours, le V8 de 5,8 litres a démarré dans un grondement étonnamment serein. Simon Lane disait que le moteur était incroyablement bruyant, mais au ralenti, il n'était pas aussi tonitruant qu'il s'y attendait.

La déception s'est lue sur le visage de Brett, mais le directeur lui a demandé d'appuyer un peu sur l'accélérateur. Voulait-il vraiment qu'il fasse monter en régime ce bolide à sept chiffres ? Il a suivi ses instructions et a soudain obtenu les 130 décibels que Simon Lane lui avait promis. Le V8 émet un son de Grand Prix, de Jours de tonnerre et d'American Graffiti à la fois. Tout simplement génial.

Une fois que le moteur s'est remis à tourner au ralenti, Simon Lane lui a demandé de couper la pompe à essence et l'interrupteur principal. Ses 15 secondes de gloire Can-Am étaient terminées, le laissant avec un grand sourire aux joues qui a duré tout le reste de son court séjour avec la Type 66. Ce sera aussi probablement la dernière fois qu'il en approchera une d'aussi près. Lotus n'en construit que 10, et chacune est vendue au prix de 1,3 million d'euros. Même s'il n'a pu incarner Steve McQueen que pendant quelques instants, ce furent de sacrés bons moments.

La Lotus Type 66 est désormais exposée dans le hall du Petersen Automotive Museum de Los Angeles, et les premières voitures de clients prendront le chemin des salles de collection et des circuits dans le courant de l'année prochaine. De sacrés chanceux.