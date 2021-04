Celui qui fait figure de pionnier des SUV en Europe en est actuellement à sa troisième génération. Une troisième génération qui est désormais disponible à la commande en France, puisque Nissan qui d'ouvrir le carnet de commandes de son Qashqai. Il faudra débourser, au minimum, 28'990 euros pour se l'offrir.

Pour le moment, le choix des motorisations est un peu limité, avec seulement un bloc essence disponible. La version hybride, qui sera sans doute la plus attendue, sera disponible en 2022. D'autres motorisations plus petites pourraient également arriver pour adoucir le prix d'entrée.

Les tarifs

Au lancement, le Nissan Qashqai dispose de deux motorisations essence 1,3 litre associés à un système d'hybridation légère basée sur une batterie 12V développant 140 et 158 chevaux. Le premier est obligatoirement couplé à une boîte manuelle, tandis que le second s’associe à une boîte à variation continue xTronic. Il est possible d'associer la version xTronic à une transmission intégrale 4x4.

Visia Acenta Business Edition N-Connecta Tekna Première Édition Tekna+ 140 ch BVM 28'990 € 31'490 € 31'790 € 33'490 € 35'790 € 36'240 € - 158 ch xTronic - 34'590 € 34'890 € 36'590 € 38'890 € 39'340 € 41'890 € 158 ch xTronic 4x4 - - - 38'490 € 40'790 € - 43'790 €

Les finitions et les principaux équipements de série

Il y a du choix dans la gamme, avec pas moins de sept finitions. Comme à l'accoutumée, la version "Business Edition" est réservée aux professionnels. Il y a également une version de lancement "Première Édition", qui se base sur la finition "Tekna" avec une peinture bi-ton en supplément.

Visia

Aides à la conduite (freinage d'urgence intelligent avec détection piétons et cyclistes – y compris aux intersections, freinage d'urgence anti-collision en marche arrière, système d'alerte prédictif anti-collision frontale et alerte anti-collision en marche arrière, prévention de franchissement de ligne intelligent et système de surveillance des angles morts intelligent), feux arrière LED, phares à LED, régulateur de vitesse adaptatif, démarrage sans clé, radars de stationnement arrière, climatisation manuelle

Acenta

Visia + écran tactile central de huit pouces, Apple Carplay et Android Auto, caméra de recul, climatisation automatique bi-zone, jantes alliage de 17 pouces, essuie-glaces automatiques

Business Edition

Acenta + peinture métallisée, roue de secours temporaire, chargeur à induction, Apple CarPlay sans fil, services télématiques NissanConnect Services

N-Connecta

Acenta + instrumentation numérique sur écran de 12,3 pouces, système de navigation NissanConnect avec écran central de 9 pouces, Apple Carplay sans fil, services télématiques NissanConnect, caméra 360°, jantes de 18 pouces

Tekna

N-Connecta + affichage tête haute avec projection sur le pare-brise 10,8 pouces, ProPILOT avec Navi-Link sur Xtronic / Drive Assist sur BVM, feux matriciels, hayon électrique, chargeur à induction

Première Édition

Tekna + teinte bi-ton

Tekna+

Tekna + sellerie cuir matelassé Nappa, sièges avant chauffants/fonction mémoire/fonction massage, système audio Bose, toit panoramique en verre et rails de toit longitudinaux.