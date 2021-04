Le Porsche Cayenne n'est pas le premier SUV auquel on pense lorsqu'on envisage un véhicule tout-terrain. Pourtant, ce modèle a déjà été vu dans la terre, et il s'en sort plutôt bien ! Il y a plus de dix ans, Porsche a en effet fait participer le Cayenne de première génération à des courses de rallye, remportant le rallye Transsyberia en 2007 et 2008, un rallye intercontinental reliant Moscou à Oulan-Bator.

D'ailleurs, pour fêter ça, Porsche avait lancé une série spéciale en 2009 sur base du Cayenne restylé. Mais c'est un modèle hommage à ce rare tout-terrain qui est actuellement en vente sur CarsandBids.com, et semble plus que jamais prêt à partir à l'aventure ! Le Cayenne en question est un modèle Turbo de 2005 fourni avec un impressionnant équipement de série. Comme le modèle a pris un petit coup de vieux ces dernières années, il faut bien avouer qu'ainsi présenté, il est plus sexy que jamais !

Galerie: 2005 Porsche Cayenne Turbo Transsyberia Tribute

16 Photos

Il est équipé du pack Advanced Off-Road Technology qui comprend des différentiels central et arrière verrouillables et des déconnexions hydrauliques des stabilisateurs avant et arrière. On retrouve également les systèmes Porsche Active Suspension et Porsche Traction Management. Le SUV bénéficie aussi d'une tonne d'améliorations qui l'aident à afficher son look robuste. Il est équipé d'une suspension surélevée de 7 cm, d'un abaissement du sous-châssis, de glissières de sécurité en aluminium, de plaques de protection et d'entretoises de roue.

L'extérieur argenté est réhaussé visuellement par quelques touches d'orange, des jantes de 18 pouces aux rétroviseurs latéraux, en passant par les autocollants, les inserts de calandre et le becquet arrière. Justement à l'arrière, on trouve un support de roue de secours pivotant personnalisé qui abrite également une paire de bidons d'essence auxiliaires, tandis que le toit est équipé d'une barre lumineuse à LED.

À l'intérieur, on retrouve les mêmes accents orange sur le tableau de bord, mais la plus grande amélioration est l'écran d'infodivertissement Xtrons de 9,0 pouces dans le tableau de bord, qui ajoute une touche de modernité. Elle est équipée de sièges en cuir, chauffants à l'avant, tout comme le volant.

Le SUV présente quelques défauts, comme des éraflures sur la porte du conducteur et des éclats sur la jupe inférieure, mais rien qui puisse nuire à son look de vrai baroudeur. À l'intérieur, la moquette est usée par endroits, et la sellerie en cuir nécessite une petite remise en état avec des imperfections auxquelles on peut s'attendre pour une voiture de 16 ans. La puissance est fournie par le V8 biturbo de 4,5 litres de la marque, qui développe une puissance de 450 chevaux (335 kilowatts). Il reste encore quelques jours avant la clôture de la vente aux enchères, alors à vous de jouer !