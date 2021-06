Audi continue à peaufiner les réglages de sa nouvelle RS 3 Sportback. Et la compacte sportive qui embarquera le fameux 5 cylindres de la marque aux anneaux a été surprise il y a quelques jours dans les alentours du Nürburgring. Toujours camouflée pour ne pas révéler encore son physique, elle nous envoute déjà pas sa sonorité !

Attendue pour le mois de septembre au salon de Munich (qui remplace le salon de Francfort, il va falloir s'y faire !), la nouvelle RS 3 n'a jamais été aussi proche de sa version finale de production. Si elle reste la plus petite des RS, ne vous méprenez pas, c'est une vraie sportive !

L'actuelle génération d'Audi RS 3 qui sera prochainement remplacée est motorisée par le 5 cylindres en ligne 2,5 litres turbo compressé, et développe 400 chevaux. Un moteur qui a fait ses preuves et qui est accouplé à la boîte automatique à double embrayage à 7 rapports, envoyant toute la puissance aux quatre roues via la transmission intégrale quattro. De quoi expédier le 0 à 100 m/h en seulement 4,1 secondes, et atteindre 250 km/h en pointe, voire 280 km/h en option.

La prochaine Audi RS 3 devrait être encore un peu plus méchante et augmenter les performances. Elle sera plus large, plus puissante, et sans doute plus technologique à l'intérieur.

Comment est-ce que tout ça va améliorer l'expérience de conduite ? Pour le savoir, il faudra se montrer encore un peu plus patient : en septembre prochain, on en saura plus sur ce qu'Audi a retravaillé. Et pour la suite, il faudra encore monter dans la voiture pour découvrir les véritables changements.