C'est le moment de monter dans notre machine à remonter le temps et de retourner en 2011, lorsque Ferdinand Piëch, alors président du conseil d'administration de VW, a déclaré qu'Alfa Romeo prospérerait sous l'égide de Volkswagen en quadruplant ses ventes pour atteindre 400 000 voitures en seulement cinq ans. Cette déclaration audacieuse avait été faite lors d'un discours d'ouverture au Salon de l'automobile de Genève il y a dix ans. Quelques semaines plus tard, VW avait remis ça.

Le conglomérat automobile allemand avait alors laissé entendre qu'une Alfa Romeo, sous l'égide de VW, recevrait des moteurs Porsche, notamment un nouveau quatre cylindres à plat turbocompressé qui a fait ses débuts dans les Boxster et Cayman 2016. La société mère d'Alfa Romeo a rapidement répondu, avec un porte-parole qui a déclaré à Autocar : "Nous leur avons fermé la porte au nez [de VW] et maintenant ils essaient d'entrer par la fenêtre".

Galerie: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio MY 2020, la prova

21 Photos

Le même magazine britannique rapporte maintenant que le groupe VW a tenté de racheter Alfa Romeo une nouvelle fois en juin 2018 pour réaliser un rêve de longue date de feu Piëch. Même si l'ancien patron de VW n'avait plus aucune influence sur les rouages de l'entreprise, Autocar rapporte que le grand patron de VW, Herbert Diess, a "considéré qu'il était de son devoir de donner suite à la demande de Piëch."

Il y a environ trois ans, Diess a apparemment discuté avec Mike Manley, alors PDG de Fiat Chrysler Automobiles, et lui a demandé si FCA accepterait de vendre la marque Alfa Romeo. Une fois de plus, la légendaire marque italienne est restée hors de portée de VW, M. Manley déclarant alors que FCA n'était pas intéressé à se séparer d'Alfa.

On replace le curseur de la machine à remonter le temps à 2021, et Alfa Romeo, en tant que marque de FCA, fait désormais partie du groupe Stellantis, fusion de PSA et FCA. Depuis, Stellantis a affirmé que toutes les marques de son portefeuille bénéficieront d'investissements au cours des dix prochaines années.

Oui, cela inclut même des marques en difficulté comme Lancia et DS Automobiles. Cela signifie également qu'aucune des marques du quatrième constructeur automobile mondial n'est à vendre : le rêve de VW de posséder Alfa Romeo ne se concrétisera donc pas dans un avenir proche. Voire jamais.

On peut quand même se demander quelle serait la place d'Alfa Romeo dans le vaste portefeuille de VAG ? Peut-être une alternative plus abordable à Porsche, d'autant plus que les modèles de Zuffenhausen sont de plus en plus chers ? À bien y réfléchir, les Alfa Romeo entreraient alors en concurrence avec les modèles hautes performances Audi S et RS. Mais VW étant passé maître dans l'art de lancer avec succès la même voiture sous différentes marques, il trouverait probablement un moyen de caser Alfa Romeo dans la famille.