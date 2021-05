Quelques semaines après sa présentation officielle, la nouvelle DS 4 ouvre enfin son carnet de commandes pour la France. L'occasion de découvrir les prix de la compacte tricolore, une compacte premium qui souhaite faire de l'ombre aux mastodontes du segment que sont les Audi A3, BMW Série 1 et autres Mercedes-Benz Classe A.

Contrairement aux allemandes qui ont tardé à proposer plusieurs alternatives, la DS 4 arrivera en concession à la rentrée prochaine déjà bien armée avec une version hybride rechargeable E-Tense de 225 chevaux qui associe un quatre cylindres 1,6 PureTech de 180 chevaux et un bloc électrique de 81 kW. La batterie lithium-ion possède une capacité de 12,4 kWh, permettant ainsi une autonomie 100 % électrique de 55 kilomètres. Plus tard, une seconde variante hybride rechargeable de 180 chevaux fera son apparition, tandis qu'une version de 150 chevaux n'est pas non plus à exclure.

Pour le reste de la gamme, c'est du grand classique, celle qui repose sur les mêmes bases que la nouvelle Peugeot 308, à savoir l'EMP2, embarque également les mêmes motorisations thermiques. Nous retrouvons donc des offres essence de 130, 180 et 225 chevaux et une seule proposition diesel de 130 chevaux. Tous les moteurs sont associés à une boîte automatique à huit rapports, la boîte manuelle n'étant pas proposée.

Les tarifs

Comme vous pouvez le constater via le tableau des prix ci-dessous, il y a du choix parmi les finitions, mais nous y reviendrons un peu plus bas. Les tarifs de la nouvelle DS 4 débutent, en France, à partir de 29'200 euros et grimpent jusqu'à 51'500 euros pour la version la plus haut de gamme "La Première" en version E-Tense 225.

Les prix de la DS 4 sont sensiblement supérieurs à ceux de la DS 3 Crossback, un SUV urbain du segment inférieur, mais l'écart n'est pas si significatif, ce qui pourrait peut-être amener certains clients à réfléchir entre les deux modèles.

PureTech 130 PureTech 180 PureTech 225 BlueHDi 130 E-Tense 225 Bastille 29'200 € - - - - Bastille + 30'200 € - - 31'200 € 38'200 € Performance Line 32'900 € 35'400 € - 33'900 € 40'900 € Trocadéro 35'400 € 37'900 € - 38'400 € 43'400 € Cross Trocadéro 36'000 € 38'500 € - 37'000 € 44'000 € Performance Line + 37'100 € 39'600 € 42'200 € 38'100 € 45'100 € Rivoli 38'900 € 41'400 € 44'000 € 39'900 € 48'900 € Cross Rivoli 39'500 € 42'000 € 44'600 € 40'500 € 47'500 € La Première - 47'100 € 49'700 € - 51'500 €

Les finitions et les principaux équipements de série

S'il y a du choix au niveau des motorisations, il y en a encore plus concernant les finitions. La gamme se compose de neuf finitions, chacune appartenant à une ambiance.

Entrée de gamme : Bastille et Bastille +

Ambiance sportive : Performance Line et Performance Line +

Ambiance élégante : Trocadero, Rivoli et La Première

Ambiance aventure : Cross Trocadéro et Cross Rivoli

Il y a évidemment de nombreuses différences entre ces finitions et ces ambiances, à commencer par les selleries, le choix de certains matériaux, et même des éléments de protection pour la finition Cross, qui se veut plus baroudeuse, même si la garde au sol n'a pas été rehaussée par rapport à un modèle plus classique.

Bastille :

Accès et démarrage mains-libres

Aide au démarrage en pente

Alerte Active de franchissement involontaire de ligne

Allumage automatique des feux

Antenne radio "Aileron de requin"

Avertisseur de risque de collision

Banquette arrière modulable 2/3-1/3

Bluetooth

Climatisation automatique bizone avec fonction "Quick Launch"

Combiné numérique de 7 pouces

Contrôle de stabilité de l'attelage

Éclairage d'ambiance intégral à LED

Eclairage d'accueil à l'ouverture du véhicule

Ecran tactile de 10 pouces

Essuie-vitre avant automatique

Feux arrière 3D (traitement écailles)

Phares à LED

Frein de stationnement électrique

Freinage d'urgence automatique jusqu'à 140 km/h

Freinage multi-collision

Modes de conduite

Intérieur Tissu Tungstène

Planche de bord Noir Basalte

Sièges avant réglable en hauteur

Volant cuir gainé main avec commandes intégrées

Lève-vitres avant et arrière électriques avec fonction anti-pincement

Mirror Screen sans fil

Palettes au volant

Pare-brise teinté et acoustique

Poignées de portes affleurantes

Prises USB x2 aux places avant

Reconnaissance des Panneaux de vitesse et préconisation

Régulateur-limiteur de vitesse

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d'accueil

Rétroviseur intérieur électrochrome

Roues tôle 17 pouces avec enjoliveurs Start

Bastille + (en plus de Bastille) :

Aide au stationnement arrière

Jantes alliage de 17 pouces Athenes

Câble mode 2 standard 8A (sur motorisation E-Tense 225)

Câble mode 3 monophasé 7,4kW (sur motorisation E-Tense 225)

Chargeur embarqué de 7,4kW (sur motorisation E-Tense 225)

DS Active Scan Suspension (sur motorisation E-Tense 225)

Pré-conditionnement thermique du véhicule (sur motorisation E-Tense 225)

Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre (sur motorisation E-Tense 225)

Trocadéro (en plus de Bastille +) :

Déverrouillage à l’approche du porteur de la clé

Aide au stationnement avant et arrière

Caméra de recul

Climatisation avec aérateurs aux places arrière

Affichage tête haute

DS Iris System (assistant avec reconnaissance vocale)

DS Smart Touch (pavé tactile entre les sièges passagers)

Grille de calandre Noire Brillante (sans diamants chromés sur Cross)

Intérieur toile DS Noir

Décors Noir Basalte façon écaille

Sièges à haute densité

Jantes alliage de 19 pouces Firenze (version Sapporo sur Cross)

Prise 12V dans le coffre

Prises USB x2 aux places arrière

Réglages lombaires conducteur et passager

Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre

Barres de toit (sur Cross)

Performance Line (différence par rapport à Trocadéro) :

Accoudoir central arrière avec trappe à skis

Décors Alcantara

Garnissage Tressé Basalte avec Alcantara

Planche de bord Alcantara

Volant Cuir gainé main avec surpiqûres et insert Carbone forgé

Jantes alliage de 19 pouces Minneapolis

DS Wings Noirs Brillants

Grille de calandre Noire Brillante

Lécheurs et coulisses de vitres Noirs Brillants

Monogramme Performance Line (sauf sur motorisation E-Tense 225)

Pédalier et repose-pied en aluminium

Performance Line + (en plus de Performance Line) :

Adaptive Cruise Control Stop & Go

Affichage tête haute

DS Iris System (assistant avec reconnaissance vocale)

DS Smart Touch (pavé tactile entre les sièges passagers)

DS Matrix LED Vision

Feux arrière 3D (traitement écailles) avec clignotant défilant à LED

Freinage d'urgence automatique jusqu'à 140 km/h

Reconnaissance étendue des Panneaux

Vitres arrière surteintées avec Reflective Design

Rivoli / Cross Rivoli (en plus de Trocadéro) :

Accoudoir central arrière avec trappe à skis

"Air Quality System"

DS Drive Assist

DS Matrix LED Vision

Feux arrière 3D (traitement écailles) avec clignotant défilant à LED

Intérieur Cuir Noir Basalte

Jantes alliage de 19 pouces Lima

Freinage d'urgence automatique jusqu'à 140 km/h

Reconnaissance étendue des Panneaux

Détection trafic arrière

Alerte de trafic arrière

Surveillance d'angle mort longue distance.

Pédalier et repose-pied en aluminium

Surtapis avant et arrière

Vitres arrière surteintées avec Reflective Design

Vitres avant et arrière feuilletées

La Première (en plus de Rivoli) :