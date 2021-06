Le constructeur à l'étoile remanie sa gamme. Il a annoncé que la Mercedes-AMG SL viendra en remplacement de la Mercedes-AMG GT Roadster. Mercedes pourrait également mettre fin à la Mercedes Classe E Coupé et Cabriolet ainsi qu'à la Classe C Coupé et Cabriolet. C'est en tout cas ce que croient savoir nos confrères britanniques d'Auto Express.

Il y a quelques jours, les photographes espion ont croisé la route d'un prototype roulant de ce qui semble être la nouvelle Classe C Cabriolet. Cependant, et d'après les bruits de couloir, il ne s'agirait pas de la Classe C Cabriolet, mais d'un tout nouveau modèle baptisé CLE. Selon Auto Express, ce modèle sera commercialisé en versions coupé et cabriolet dès 2023.

Ne manquez pas notre essai ⠀ Essai Mercedes Classe C (2021) - L'étoile continuera de briller

Cela nous a étonné, c'est pourquoi, nous avons posé la question à Mercedes qui nous a répondu que la Classe C sera bel et bien disponible en Coupé et Cabriolet dès l'an prochain ! Si elle venait à voir le jour, la présumée CLE ne remplacera donc pas les Classe C et E (Coupé et Cabriolet) de sitôt comme le laissent entendre les rumeurs. À moins que la CLE prenne simplement la place de la Classe E (Coupé et Cabriolet) et non de la Classe C. Il est à noter que la Classe E a été restylée l'an dernier et qu'elle sera donc renouvelée vers 2023, date à laquelle est censée arriver la CLE.

Ce que l'on peut vous dire avec certitude, c'est que la Mercedes-AMG C 63 est bien au programme. Comme vous le savez déjà, elle n'aura pas de moteur V8, mais un quatre cylindres couplé à un ou plusieurs moteurs électriques. La réglementation oblige les constructeurs à réduire les émissions de particules, et pour y arriver, la marque à l'étoile n'a d'autre choix que d'électrifier sa C 63 AMG.