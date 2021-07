Il y a quelques jours, Opel a présenté la nouvelle génération de l'Astra qui présente un nouveau design, une nouvelle plateforme et un intérieur remanié. Si on a hâte de pouvoir l'approcher, certains sont visiblement tout aussi impatients à l'idée d'une future version GSi plus sportive.

Opel a ressuscité ce badge sportif pour ses voitures les plus performantes en 2017, et nous espérons que la nouvelle Astra fera partie de cette renaissance. Et une illustration, non officielle faut-il préciser, de X-Tomi Design, nous donne déjà un aperçu de ce à quoi elle pourrait ressembler.

La berline compacte aux angles vifs reçoit une extérieure orange vif qui contraste avec les montants et le toit noirs. Un capot noir a également été ajouté, qui se marie très bien avec le bouclier orange et la calandre noire. Le rendu donne également à la voiture un nouveau jeu de roues, un bouclier avant à large ouverture flanqué de pare-chocs noirs, et un kit de carrosserie. La potentielle Astra GSi a également été rabaissée sur l'illustration, ce qui ajoute à son allure sportive.

Galerie: Opel Astra (2021)

12 Photos

De son côté, Opel n'a donné aucune indication sur le développement d'une Astra GSi, même si elle s'inscrirait dans la lignée des versions plus sportives des VW Golf, Ford Focus et Renault Mégane. Opel n'a pas détaillé les motorisations de sa nouvelle Astra, mais partageant sa plateforme avec la nouvelle Peugeot 308, elle devrait également partager ses moteurs. Cependant, ce n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui espèrent une Astra GSi. Peugeot a publiquement exclu tout projet de développement d'une 308 GTI ou d'une Sport Engineered plus sportive.

Tout ce qu'Opel a dit sur les groupes motopropulseurs de l'Astra, c'est qu'il y aura une variété de moteurs à essence et diesel qui produiront entre 110 et 225 chevaux (81 à 165 kilowatts). La Peugeot 308 développe également 225 chevaux dans sa version la plus puissante, hybride rechargeable, laquelle devrait également faire son entrée dans la nouvelle Astra. Pour l'instant, l'Astra GSi n'est qu'une illustration, et n'a que peu de chances de voir le jour. A moins qu'Opel n'appose le badge GSi sur le modèle hybride.