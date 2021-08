Diversifié, en pleine croissance et avec de nombreuses "influences européennes" : tel est le marché automobile chinois. De nombreuses marques, inconnues de la plupart des clients européens, n'arrivent cependant pas jusqu'à notre partie du monde.

Et c'est peut-être aussi bien ainsi, car il pourrait y avoir quelques problèmes de "plagiat". Il n'est pas rare, en effet, de découvrir des modèles qui ressemblent presque à des clones de voitures européennes. Parmi eux, il y a un SUV chinois, le Changan Uni-K, dont le style n'est pas sans rappeler certains modèles du Vieux Continent (aussi vendus en Chine d'ailleurs).

Un look très "européen"

Son design, très musclé, semble jumeler l'esthétique de plusieurs modèles européens. Le profil et la ceinture de caisse, très haute, rappellent le Jaguar F-Pace, tandis que la partie arrière fait clairement penser au Porsche Cayenne.

Outre le diffuseur avec sa double sortie d'échappement, le dessin des optiques semble être "emprunté" au SUV allemand. La ligne de diodes électroluminescentes qui traverse horizontalement le hayon et la lunette arrière inclinée ressemblent à celles du Cayenne Coupé.

Seule la face avant semble s'inspirer d'aucun SUV que nous connaissons chez nous. La grande calandre à motifs 3D s'étend sur toute la partie avant et lui confère des lignes fortes et imposantes. Les deux optiques à LED sont assez fines et finement ciselées, lui donnant ainsi un look plutôt agressif.

À quels prix ?

Même les dimensions ne sont pas très éloignées de celles du Cayenne Coupé. L'Uni-K mesure 4,86 mètres de long, 1,94 mètres de large et 1,70 mètres de haut et est également équipé de jantes en alliage de 21 pouces. Contrairement à la Porsche, cependant, il n'y a pas de puissants moteurs V6 ou V8. Sous le capot, nous retrouvons un quatre cylindres essence 2,0 litres turbo de 232 chevaux et 390 Nm de couple capable d'emmener la voiture jusqu'à 200 km/h en vitesse de pointe. La seule boîte de vitesses disponible est une boîte automatique à huit rapports.

Le prix n'a, en revanche, rien à voir avec celui des luxueux SUV européens. Le Changan Uni-K débute à partir de 157 900 yuans, soit l'équivalent de 20 500 euros. La version haut de gamme est proposée à 25 000 euros. Compte tenu de sa taille, de son moteur et de son équipement, il s'agit d'un prix tout à fait compétitif, même si les clients chinois renonceront à un peu d'exclusivité et d'originalité.