Aston Martin prévoit d'élargir la gamme de son DBX avec plusieurs versions, avec de l'hybride rechargeable bien évidemment, mais aussi des variantes encore plus performantes par rapport au modèle que nous connaissons actuellement.

Le prochain DBX à être présenté devrait être la version S, et un prototype a été aperçu lors d'un essai routier, avec le même film rouge appliqué sur le modèle standard avant son lancement. Le même hashtag "O Gymru" est également présent au niveau des vitres et de la lunette arrière, ce qui signifie "du Pays de Galles", afin de rappeler où la voiture est fabriquée.

Une face avant déjà revue

Le prototype se présente avec une partie inférieure du bouclier avant revue et une calandre plus grande que le modèle standard, avec des prises d'air latérales qui intègrent les feux antibrouillard. Ces changements indiquent la nécessité d'un refroidissement plus efficace pour le moteur, un moteur qui devrait être donc plus puissant que les 550 chevaux du DBX que nous connaissons déjà.

À l'arrière, cette version encore plus sportive se distingue grâce à ses quatre sorties d'échappement, contrairement aux deux sorties du DBX standard. En dehors de cet élément, il ne semble pas y avoir de nouveautés majeures à l'arrière et sur les flancs, mais peut-être sont-elles encore camouflées ?

Bientôt avec un V12 ?

Quant au moteur qui propulsera cette nouvelle variante du SUV britannique, certaines rumeurs suggèrent qu'il y aurait de la place pour un V12, mais il semble plus probable qu'un V8 turbocompressé soit utilisé pour la version présentée en photos, un V8 dont la puissance pourrait avoisiner les 600 chevaux.

Lancée il y a tout juste deux ans, l'Aston Martin DBX est en quelque sorte le sauveur de la firme de Gaydon, ce modèle représentant déjà la moitié des ventes du constructeur. Aston Martin aurait donc bien tort de ne pas profiter du succès de son SUV pour en faire de nouvelles déclinaisons.

Le DBX va aussi s'électrifier comme l'a confirmé le PDG d'Aston Martin, Tobias Moers, avec notamment l'arrivée d'une version micro-hybride d'ici la fin de l'année. De son côté, l'Aston Martin DBX S devrait être présenté d'ici l'année prochaine et viendra étoffer la gamme DBX, une gamme qui devrait se composer de six déclinaisons d'ici 2024.