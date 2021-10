Elles étaient 500 au départ, il devrait en rester aucune d'ici quelques mois. La production de la Bugatti Chiron touche à sa fin, certaines variantes ne sont d'ailleurs même plus disponibles, comme une Chiron "de base" par exemple, puisque sur la petite quarantaine de modèles encore en vente, il ne reste plus que des versions Pur Sport et Super Sport, deux modèles qui réclament un investissement minimum de trois millions d'euros.

Disponible à la commande depuis 2016, la Bugatti Chiron aura mis moins de temps que sa prédécesseure, la Bugatti Veyron, pour afficher "sold-out". Il aura fallu environ dix ans pour que les 450 exemplaires de la Veyron prévus soient tous écoulés, tandis que la Bugatti Chiron, malgré un tarif nettement supérieur, mettra quelques années de moins, sauf retournement de situation.

Depuis sa présentation au Salon de Genève en 2016, la Chiron a connu une série de succès sans précédent. 18 mois après sa révélation, 300 des 500 unités avaient déjà été vendues. Les États-Unis sont devenus le marché principal de Bugatti ces dernières années, le pays de l'oncle Sam ayant contribué au record de ventes du troisième trimestre 2021 avec des chiffres impressionnants : les ventes ont doublé par rapport à l'année précédente ; dans certaines régions, elles ont même triplé.

La reprise d'événements tels que le Concours d'Élégance de Pebble Beach et d'autres événements exclusifs destinés aux clients ont également joué un rôle important dans la croissance actuelle des ventes de la Chiron, selon Bugatti.

"Notre clientèle est composée de véritables connaisseurs de Bugatti, d'entrepreneurs et de millionnaires autodidactes qui réalisent leur rêve en achetant une ou plusieurs Bugatti. Ils reconnaissent le dévouement qui se cache derrière le design et la technologie révolutionnaires de chaque Chiron. Leur appréciation de la provenance et des performances de nos hypercars découle d'une passion sincère pour la marque", déclare Hendrik Malinowski, directeur des ventes et des opérations pour Bugatti.