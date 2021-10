L'industrie automobile traverse actuellement une phase assez tumultueuse. Après la crise des puces, qui a explosé en début d'année et qui est responsable d'une baisse de la production estimée à 14 millions de voitures d'ici 2023, c'est maintenant une crise du magnésium qui se profile à l'horizon. Et elle semble toute proche de toucher l'Europe.

Tout vient du fait qu'en Chine, le gouvernement a imposé une réduction de la consommation d'énergie. La décision, venue de Pékin, a entraîné un ralentissement de toutes les activités à forte intensité énergétique, comme celles liées à l'industrie sidérurgique, avec des répercussions immédiates sur l'approvisionnement mondial.

L'association allemande des producteurs de métaux, la WVM, a été la première à tirer la sonnette d'alarme. Quelques jours plus tard, une foule d'autres organisations industrielles − dont les constructeurs automobiles européens − ont uni leurs forces pour tenter de résoudre un problème, qui pourrait devenir assez conséquent.

Effet boule de neige

Les premiers effets ont commencé en septembre dernier, lorsque le gouvernement chinois a ordonné une réduction importante de la consommation énergétique intérieure. À l'ombre de la Grande Muraille, les pannes d'électricité et les fermetures d'usines sont devenues monnaie courante, et la seule solution à court terme semble être de limiter la consommation d'électricité dans de nombreux secteurs, y compris l'industrie sidérurgique.

Cela nous amène donc à la question du magnésium. L'Europe achète 95 % de son magnésium en Chine. En raison de la réduction de l'offre, le prix du magnésium est passé de 2000 dollars par mégatonne (unité de mesure indiquant un million de tonnes) au début de l'année à 10 000 voire même 14 000 dollars aujourd'hui.

Quelles alternatives ?

Les prix ayant été multipliés par six ou sept depuis le début de l'année, l'Europe est confrontée à une situation insoutenable : le traitement du magnésium acheté à un tel prix ne permet plus de dégager de marge bénéficiaire. Si la tendance ne s'inverse pas, les stocks de magnésium du Vieux Continent seront épuisés à la fin du mois de novembre.

Les entreprises métallurgiques (et pas seulement), ayant pris conscience du problème, se sont tournées d'urgence vers les institutions, leur demandant d'ouvrir des discussions tant pour pallier la pénurie d'approvisionnement à court terme que pour définir des stratégies futures qui, comme dans le cas des semi-conducteurs, réduisent la dépendance de l'Europe vis-à-vis des fournisseurs asiatiques. Mais la question est loin d'être simple. Et il est encore plus complexe de trouver un matériau de remplacement.

Un métal unique

Le magnésium est six fois plus léger que l'acier et trois fois plus léger que le titane. Lorsqu'il est correctement traité, il offre une résistance mécanique équivalente avec un gain de poids important par rapport aux autres métaux.

Utilisé seul, il est hautement inflammable, c'est pourquoi il n'est plus utilisé "à l'état pur" dans l'industrie automobile. Dans le passé, le magnésium était utilisé pour les jantes en alliage ou dans le châssis de certaines voitures de course (comme la fameuse Porsche 917), dont certaines sont malheureusement entrées dans l'histoire en raison des graves accidents dans lesquels elles ont été impliquées.

Du magnésium pur aux alliages

Dans la métallurgie d'aujourd'hui, le magnésium est fondamental pour les alliages d'aluminium et d'acier, créant des matériaux solides mais légers qui, dans le domaine de l'automobile, sont utilisés pour la carrosserie, le châssis et les pièces mécaniques.

Il est également considéré comme irremplaçable, ou presque, par les industries aéronautique et aérospatiale, c'est-à-dire par toutes les industries pour lesquelles un poids inférieur correspond à une consommation et à des émissions moindres. Comme si cela ne suffisait pas, il est aussi parfaitement recyclable, ce qui, dans un monde qui tend de plus en plus vers l'économie circulaire, est un autre énorme atout.

Ironiquement, contrairement à d'autres métaux, comme ceux utilisés pour les batteries, par exemple, le magnésium est aussi largement utilisé. En réalité, c'est le huitième élément le plus abondant sur terre : il représente 2 % de la croûte terrestre et est le troisième élément le plus abondant dissous dans l'eau de mer. Cela peut paraître incroyable, mais c'est avec un élément plus commun que le fer (1,5% de la croûte terrestre) que l'industrie automobile européenne est aujourd'hui menacée.