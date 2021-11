Gran Turismo® 7 sortira le 4 mars 2022 sur la PlayStation 5, et la dernière bande-annonce révèle qu'il y a plus de 400 voitures à piloter dans le jeu. Des modèles de toutes époques, couvrant toute l'histoire de l'automobile.

La bande-annonce donne un aperçu de nombre d'entre elles. On aperçoit ainsi des véhicules tels que la Ferrari 330 P4 Spyder, la Jaguar XJR-13, la Porsche 917, la Sauber-Mercedes C9, et bien d'autres encore. En gros, s'il y a une voiture de sport qui vous passionne, elle sera probablement dedans. De plus, si Gran Turismo® 7 ressemble à Gran Turismo® Sport, il y aura certainement des contenus téléchargeables qui viendront ajouter quelques voitures au garage au fur et à mesure.

Galerie: Captures d'écran du trailer de Gran Turismo 7

21 Photos

Avec plus de 400 voitures au lancement, Gran Turismo® 7 a beaucoup moins de véhicules disponibles que les 1197 de Gran Turismo® 6 ou même les plus de 700 de Gran Turismo® 4. Cependant, tous ceux qui connaissent bien la franchise savent que l'on trouve aussi souvent des véhicules presque identiques.

Espérons que le développeur Polyphony Digital a sélectionné les plus de 400 véhicules pour qu'ils couvrent vraiment toute la gamme des véhicules, plutôt que de nous donner six variantes de la Nissan GT-R avec de minuscules différences entre elles.

Si cette bande-annonce donne une meilleure idée des voitures auxquelles on peut s'attendre, les circuits sur lesquels on pourra les piloter restent en grande partie un mystère. On reconnaît clairement le circuit du Mans dans cette vidéo, nous pouvons donc le rayer de la liste des circuits souhaités. Au vu des jeux précédents, le Nürburgring Nordschleife semble également très probable. Le développeur a également l'habitude de créer quelques lieux imaginaires pour accompagner les lieux réels.

Plus insolite, Polyphony Digital annonce également un partenariat avec Brembo pour intégrer les célèbres freins de la société dans Gran Turismo 7. La plupart des joueurs ne remarqueront probablement jamais que les étriers de leur voiture ne portent pas de marque, mais les développeurs du jeu ont une attention particulière aux détails.