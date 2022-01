Les incendies de voitures peuvent être effrayants, tant pour les occupants que pour les passants, mais cet incendie particulier a dû être très intense. Les restes squelettiques de ce que vous voyez ci-dessus sont ceux d'une Lamborghini Aventador SVJ Roadster, mais sans cette information, même le meilleur observateur de supercar aurait du mal à identifier ce pauvre véhicule.

D'après ce que nous savons, personne n'a été blessé dans cet incendie. Les informations sont minces ; nous l'avons d'abord repéré sur le groupe Facebook Twister Garage, qui a identifié la voiture comme étant un rare SVJ Roadster. De plus, il s'agissait apparemment d'un Roadster SVJ 63, produit à seulement 63 exemplaires. D'autres photos du post montrent apparemment la voiture avant que le feu ne se déclare, ainsi qu'une image de la voiture entièrement engloutie par les flammes : cela fait mal au cœur.

Selon le post, l'incident a eu lieu le 24 janvier entre Cuernavaca et Chilpancingo au Mexique, au sud de Mexico City sur l'autoroute Cuernavaca-Acapulco. Cette information est confirmée par le média mexicain 24 Morelos selon lequel la voiture a pris feu et a brûlé au milieu de l'autoroute, au sommet du pont Mezcala Solidaridad. Ajoutant du piment à l'histoire, un tweet de 24 Morelos indique que la Lamborghini a aussi été abandonnée sur la route. Les occupants n'étaient pas sur les lieux à l'arrivée des secours.

C'est certainement un incendie très coûteux. La SVJ seule coûte plus d'un demi-million d'euros, et le Roadster encore plus, sans compter l'extrême rareté de la 63. Au moins, la Ferrari Enzo accidentée que nous avons évoquée la semaine dernière était presque intacte et potentiellement reconstructible. Malheureusement, cette Lamborghini semble ne pas avoir une seule pièce qui puisse être sauvée. C'en est terminé pour elle, sa carrière fut de très courte durée.