Le monde de l'automobile semble désormais produire de plus en plus de modèles similaires, surtout lorsqu'il s'agit de SUV, et être "original et extravagant" ne semble plus être une priorité pour se faire remarquer. Non pas que les crises financières aient aidé ou aident, mais si l'on revient quelques années en arrière, il est facile de trouver des prototypes qui remettent en question la définition même de "voiture".

C'est le cas de la Renault Zo présentée en 1998, qui non seulement nous fait remonter le temps, mais montre aussi à quel point les designers s'amusaient à créer des carrosseries originales.

Simple, extravagante et prête à tout

Le concept Renault présenté sur les photos est si unique qu'il sous intrigue : "Est-ce une voiture ou un buggy des dunes ?". Appelé Zo, entièrement conçu par des designers français, il a été présenté pour la première fois au salon de l'automobile de Genève en 1998. À première vue, on pourrait presque croire qu'il s'agit d'un parent des futurs modèles comme l'Ariel Atom et le BAC Mono, mais en réalité, Renault avait en tête un roadster spécial à trois places.

La Zo, selon les ingénieurs de Renault, devait surprendre par ses performances élevées et, en même temps, par ses bonnes capacités tout-terrain. Les technologies très avancées pour l'époque lui ont permis de se faire remarquer par le public, notamment en ce qui concerne son système de suspension pneumatique qui sera plus tard utilisé par l'équipe de Formule 1 Renault. Le châssis de la Zo était dérivé de la Renault Spider, à l'époque l'un des modèles les plus populaires du fabricant.

La Zo pouvait régler sa garde au sol pendant la conduite pour faire face aux conditions tout-terrain, tandis que pour la course, elle utilisait le moteur 2.0 L turbodiesel de 135 ch associé à une boîte de vitesses automatique.

Si l'extérieur est extravagant, l'intérieur est minimaliste : regardez le tableau de bord de la Zo et vous ne remarquerez que trois cadrans, indiquant la vitesse, le régime moteur et le niveau de carburant. C'est tout ce dont vous avez besoin pour avoir du plaisir à conduire - sur la route et en dehors.