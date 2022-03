La McLaren Artura, la nouvelle supercar hybride venue de Woking, devient une œuvre d'art unique créée et conçue par l'artiste britannique Nat Bowen. Le projet utilise les principes de la "chromologie" (la psychologie appliquée aux couleurs), les thèmes de l'art et de l'avenir. La voiture sera exposée à l'hôtel ME Dubai jusqu'au 31 mars 2022.

La partie extérieure de la McLaren Artura présente une teinte composée de pigments de résine translucide qui s'adaptent en permanence à la lumière. Ainsi, la peinture reflète et absorbe les couleurs de l'environnement pour créer un effet unique et très spécial, donnant l'impression que la voiture fait partie de l'espace dans lequel elle se trouve.

"Ce fut un honneur de collaborer avec McLaren sur ce concept et de l'exposer dans le cadre de ma première exposition à Dubaï. J'ai essayé de créer une expérience immersive et de transporter les visiteurs dans un état méditatif loin du stress quotidien. C'est une façon intéressante d'explorer et de développer la relation avec la couleur", explique Nat Bowen.

Cette touche artistique ne concerne que la partie esthétique de la supercar britannique. Rien n'a changé sous le capot, la voiture est toujours animée par un puissant groupe motopropulseur hybride rechargeable de 671 chevaux composé d'un V6 3,0 litres assisté d'un moteur électrique.

Capable d'abattre le 0 à 100 km/h en trois secondes et d'atteindre une vitesse maximale limitée électroniquement à 330 km/h, la McLaren Artura peut également parcourir 30 km en mode électrique. Disponible à un prix catalogue de plus de 230 000 euros, les premières livraisons interviendront à l'été 2022.

La production de la voiture est actuellement ralentie en raison de la pénurie de semi-conducteur, tandis que les récents événements géopolitiques ont sans doute encore aggravé la situation.