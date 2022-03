Il s'agit d'un événement sans précédent, qui prend de plus en plus d'automobilistes par surprise. Dans de nombreuses stations-service, le prix du diesel a atteint et même dépassé celui de l'essence.

Tout commence avec la tragique guerre en Ukraine, bien sûr. Cependant, il y a plusieurs raisons à cela, à commencer par la situation géopolitique actuelle, mais avec des racines dans l'histoire plus ou moins récente. Découvrons les origines de cet étrange phénomène.

L'écart se creuse

Commençons par un fait. À la pompe, le diesel coûte moins cher que l'essence, principalement en raison des droits d'accises (taxes): plus faibles sur le diesel et plus élevés sur l'essence. En effet, le diesel est traditionnellement le carburant le plus consommé à des fins professionnelles et a donc bénéficié d'un traitement fiscal (légèrement) moins vorace au fil du temps que l'essence.

Sur les marchés internationaux de gros, où les carburants sont échangés avant d'arriver dans les stations-service, la dynamique est évidemment celle du marché libre. Sur la base de l'équilibre entre l'offre et la demande, le diesel peut donc valoir plus que l'essence, ou vice versa.

C'est là que l'actualité entre en jeu, avec la flambée du prix du pétrole et le prix des produits raffinés qui l'accompagne (avec la libération des stocks de sécurité). Cependant, le diesel a augmenté beaucoup plus que l'essence, créant un écart qui a fini par annuler complètement la baisse des taxes sur les ventes au détail. Le résultat a donc été de voir plusieurs usines où le diesel coûte plus cher que l'essence.

Plus d'essence, moins de diesel

Mais pourquoi le diesel a-t-il augmenté tellement plus vite que l'essence en Méditerranée ? L'une des raisons réside dans la plus grande dépendance de l'Europe à l'égard des importations de diesel, par rapport à un système de raffinage très développé, traditionnellement plus orienté vers la production d'essence.

Une caractéristique qui, suite à la "diésélisation" des années 1990 et 2000, a poussé l'industrie pétrolière européenne à vendre de l'essence à l'étranger (en premier lieu aux États-Unis, où elle n'a jamais cessé d'être le carburant de prédilection) et à acheter du diesel.

D'où vient la majeure partie du diesel que nous importons ? Il va sans dire qu'elle provient de Russie, comme le soulignent les experts de S&P Global Commodity Insights, parlant d'une part de plus de 60 % des importations. Le reste provient principalement des États-Unis, du Moyen-Orient et de l'Inde. Des marchés où il faudra sans doute essayer d'augmenter les achats : une tâche loin d'être immédiate, mais infiniment plus facile que la recherche d'alternatives pour l'approvisionnement en gaz.

Cela dit, il n'y a pas (pour l'instant) d'embargo sur le pétrole brut et les produits raffinés russes, et officiellement, il n'y a pas eu de "fermeture des robinets" par Moscou. D'où vient donc la surchauffe particulière du marché du diesel ? Un peu de la décision de certaines entreprises de limiter les transactions avec la Russie. Mais ce n'est pas la seule cause.

Entre chars et réfugiés

À ce stade, alors que les informations sont encore assez fragmentées, une réponse supplémentaire est offerte par l'analyse intéressante du Quotidiano Energia par l'expert du marché pétrolier Vittorio D'Ermo.

Ce dernier évoque notamment les énormes volumes de diesel utilisés pour l'invasion russe en Ukraine. Tout le monde peut voir, souligne M. D'Ermo, les mouvements gigantesques des camions et des véhicules blindés, largement alimentés en gazole, qui parcourent des milliers de kilomètres dans un pays plus grand que la France.

En outre, ajoute-t-il, "il ne faut pas sous-estimer la demande exceptionnelle de gazole pour alimenter les véhicules qui transportent les réfugiés d'Ukraine vers divers pays européens et reviennent aux frontières pour répéter l'opération" et par ailleurs, "il y a aussi d'importants mouvements de véhicules militaires de l'OTAN vers l'Est".