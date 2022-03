Volkswagen a annoncé mardi avoir vendu deux millions de véhicules de moins que prévu en 2021 en raison des pénuries de semi-conducteurs et averti que la persistance des goulets d'étranglement, la hausse des prix des matières premières et le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourraient freiner sa croissance cette année.

La volatilité des marchés des matières premières pourrait se poursuivre jusqu'à 2026, exacerbée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a fait grimper en flèche les prix des matériaux essentiels à la production de voitures, comme le nickel et le palladium, a-t-il ajouté.

Le groupe possède un site de production à Kalouga ainsi que des unités de vente et des sociétés de financement en Russie qui pourraient être affectés par de nouvelles sanctions à l'encontre du pays, a-t-il précisé. Il ne possède pas de filiales ou de participations en Ukraine.

Le Président-directeur général de Volkswagen Group, Herbert Diess, a déclaré que l'impact total de la guerre en Ukraine n'était pas encore clair et qu'il remettait en question les perspectives du constructeur automobile allemand pour 2022.

"Dans des circonstances normales, nous aurions toutes les raisons d'être optimistes pour 2022", a déclaré mardi Diess lors de la conférence de presse annuelle de l'entreprise.

Volkswagen avait annoncé la semaine dernière avoir doublé son bénéfice d'exploitation en 2021 pour atteindre un peu moins de 20 milliards d'euros (21,99 milliards de dollars) grâce à des prix plus élevés et à un mix produit plus favorable, malgré des livraisons unitaires totales qui ont atteint leur plus bas niveau en 10 ans, à 8,9 millions.

Le constructeur automobile a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse dans tous ses plus grands marchés en 2021, y compris en Asie-Pacifique, où il a enregistré une baisse des ventes d'unités. L'année 2021 a également été marquée par un retour à la rentabilité en Amérique du Nord, ainsi que par un redressement en Amérique du Sud, où le groupe a affiché un bénéfice pour la première fois depuis 2013.

Volkswagen et Toyota ont tous les deux suspendu temporairement la production dans certaines usines en Chine en raison des confinements liés à la pandémie. (avec Reuters)