Smart est le constructeur qui le premier aura le virage de l'électromobilité. En effet, dès fin 2018, toutes les Smart n'étaient plus vendues qu'en 100 % électrique. Et le constructeur de rentrer dans une nouvelle ère.

En effet, une nouvelle famille de modèles électriques conçus entre l'Europe et la Chine et produits dans des usines chinoises sur la base de la coentreprise 50/50 entre Mercedes-Benz et Geely est sur le point de voir le jour. Et voici le premier modèle de cette gamme : le Smart #1 !

Le nom Smart #1 fait évidemment allusion au fait que ce SUV électrique soit le premier de cette ère. Il s'agit d'un SUV compact de 4,27 mètres, de segment B qui, en exclusivité sur le marché, possède la propulsion électrique arrière caractéristique de la marque, une puissance de 272 ch et une autonomie zéro émission pouvant atteindre 440 km.

Les précommandes devraient débuter en septembre 2022, et les premières livraisons en janvier 2023. Le prix du Smart #1 n'a pas encore été officialisé, mais il devrait commencer à environ 30 000 euros.

Empattement long

Le style du Smart #1, défini par l'équipe dirigée par Gorden Wagener (Chief Design Officer de Mercedes-Benz), suit fidèlement le Concept #1 vu l'année dernière au Salon de l'automobile de Munich, offrant des formes arrondies avec un toit haut, des phares à LED Matrix avec des bandes lumineuses en "Y" à l'avant et à l'arrière. La forme du toit est inhabituelle : il ressemble à un "couvercle" et laisse de la place pour des fenêtres latérales et des portes sans cadre, comme sur le coupé.

S'y ajoutent le toit en verre panoramique, des jantes jusqu'à 19" de diamètre et des poignées escamotables électroniques avec éclairage indirect qui s'activent automatiquement lorsque le conducteur s'approche avec la clé. Tout cela avec une longueur de 4,27 mètres qui le place aux côtés d'autres modèles électriques tels que le Peugeot e-2008, l'Opel Mokka-e et le Hyundai Kona Electric... Mais avec un empattement de 2,75 mètres digne de certains SUV du segment supérieur (C).

La largeur de 1,82 mètre du Smart #1 est également légèrement supérieure à la moyenne de ses concurrents compacts, qui, en comptant les "thermiques", comprennent également le Fiat 500X, le Ford Puma, le Renault Captur et le Volkswagen T-Roc. Elle est également proche des voitures de catégories supérieures en termes de hauteur : avec 1,63 mètre de hauteur, il est presque au même niveau qu'un Mercedes GLC.

Des formes arrondies à l'intérieur aussi

À l'intérieur, on apprécie les formes également courbes du tableau de bord et du tunnel central, avec un panneau de commande rétractable, un écran tactile de 12,8 pouces avec interface personnalisable, tout comme la lumière ambiante qui peut être réglée sur 64 couleurs et 20 niveaux d'éclairage. Les buses d'aération, le volant à trois branches avec commandes tactiles et l'instrumentation numérique de 9,2 pouces reflètent également le thème stylistique du carré aux bords arrondis.

Le système audio haut de gamme du Smart #1 se compose d'un amplificateur et de 13 haut-parleurs, dont un sub-woofer, tandis que les aides à la conduite comprennent le système Smart Pilot, qui inclut un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop & go et une assistance à la circulation et à l'autoroute. La possibilité d'ajuster le volume du coffre en rabattant les sièges arrière divisés 60/40 ou en les avançant de 13 cm est également très intéressante. Le volume du compartiment à bagages varie ainsi de 323 à 411 litres.

272 ch et 440 km d'autonomie

Si l'on entre un peu plus dans les détails du groupe motopropulseur électrique, on découvre que le Smart #1 est équipé d'un seul moteur électrique à l'arrière, d'une puissance maximale de 200 kW (272 ch) et d'un couple maximal de 343 Nm. Il est à propulsion arrière, son poids à vide est de 1820 kg et sa vitesse maximale est de 180 km/h.

La batterie lithium-ion a une capacité maximale de 66 kWh et offre une autonomie de 420 à 440 km en cycle d'homologation WLTP. Le Smart #1 peut être rechargé sur une prise de courant alternatif avec une puissance maximale de 22 kW, tandis que la charge en courant continu peut atteindre 150 kW. Cela se traduit par un temps de charge (10-80%) compris entre 3 heures et 30 minutes.

Mises à jour en ligne et clé numérique

L'environnement d'applications virtuelles et l'interface utilisateur personnalisable de l'infodivertissement ont été développés spécifiquement pour le Smart #1. Le premier SUV intelligent s'appuie notamment sur un avatar dans l'interface basé sur l'intelligence artificielle et les commandes vocales, lié aux données du cloud et à la Smart ID personnelle.

L'écosystème numérique du Smart #1 est connecté et adaptable, à tel point que 75% des unités de contrôle électronique embarquées peuvent être mises à jour à distance, "over-the-air". La clé numérique du smartphone permet ensuite d'ajouter à l'application un profil d'identification intelligent pour chaque conducteur.