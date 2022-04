Porsche vient de communiquer les résultats réalisés lors du premier trimestre 2022. Avec 68 426 unités livrées dans le monde, le constructeur allemand enregistre une baisse de 5% par rapport au premier trimestre 2021.

Pourtant, en Europe, Porsche a livré plus de véhicules avec pas moins de 22 791 unités, soit une hausse de 18%. Mais la marque doit composer avec une baisse assez nette en Amérique et en Asie/Afrique/Moyen-Orient avec respectivement une chute de 19% et 10%.

"Compte tenu des circonstances exceptionnelles qui affectent l'industrie automobile au sens large, nos équipes de vente et nos concessionnaires ont enregistré de bons résultats au premier trimestre", a déclaré Detlev von Platen, membre du Directoire chargé des ventes et du marketing chez Porsche AG. " La résurgence du coronavirus dans certaines régions comme la Chine, associée à d'importants défis permanents en matière d'approvisionnement et de logistique, nous a mis à l'épreuve. Dans le même temps, nos produits continuent d'être très demandés par les clients du monde entier - également en Europe, en Amérique et en Chine."

Le modèle le plus populaire reste le Porsche Cayenne avec pas moins de 19 029 exemplaires livrés. Vient ensuite le Macan avec 18 329 exemplaires écoulés au cours du premier trimestre 2022. La Taycan a été livrée à 9470 clients, c'est plus que l'iconique 911 et ses 9327 modèles vendus dans le monde. En bas du tableau, on retrouve les 7735 exemplaires de la Panamera puis les 4536 livraisons des 718 Boxster et 718 Cayman.

"Nous restons prudents à l'aube du deuxième trimestre, notamment en raison du conflit armé en Ukraine, que nous considérons avec consternation et inquiétude pour les personnes concernées. La santé et la sécurité des personnes sont primordiales. L'impact sur nos activités commerciales est examiné et évalué en permanence par notre groupe d'experts. Malgré tout cela, nous restons optimistes dans nos perspectives globales et nous ne ferons aucun compromis lorsqu'il s'agira de créer des expériences émotionnelles et uniques pour nos clients", déclare Detlev von Platen, membre du directoire chargé des ventes et du marketing chez Porsche AG.

2021 2022 Différence Monde 71 986 68 426 -5% Europe 19 389 22 791 +18% Amérique 20 468 16 644 -19% Assie-Afrique et Moyen Orient 32 129 28 991 -10%

Porsche a dernièrement annoncé l'investissement de 68,5 millions d'euros dans la société HIF Global qui s'apprête à construire sa première usine de fabrication de carburant synthétique. La marque de Stuttgart travaille également sur plusieurs versions basées sur la 911, dont la déclinaison hybride que les photographes espion ont aperçue à maintes reprises. Le fabricant a aussi dernièrement lancé la production de son Cayenne en Malaisie.