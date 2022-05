Les concept-cars ne datent certainement pas d'hier. Les constructeurs automobiles créent régulièrement des concepts pour anticiper le futur de leur marque ou pour montrer ce dont ils sont réellement capables. Parfois, un concept donne naissance à un modèle de série, mais ce n'est pas toujours le cas, comme la sublime Peugeot E-Legend qui ne sera jamais produite.

Avec la DeFi, ou la finance décentralisée, de nouveaux "constructeurs automobiles" naissent mais dont les modèles ne rouleront probablement jamais dans le monde réel. Raven est un parfait exemple puisqu'il vient de dévoiler sur internet son premier modèle, la Raven GT.

Notre vision est d'accélérer l'adoption du NFT en tant qu'investissement de valeur dans la blockchain et en tant que symbole de statut dans la génération Web 3.0.

Comme vous l'aurez compris, ce concept est purement virtuel. C'est un modèle 3D qui ne sera vendu que sous format NFT. Pourtant, ce concept a tous les attributs d'une voiture conçue pour la route. Sur son site internet, Raven détaille même sa pseudo fiche technique. Si elle devait exister dans le monde réel, la Raven GT serait motorisée par un V12, développerait 800 ch pour 718 Nm de couple, accélérerait de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et atteindrait une vitesse maximale de 340 km/h. On apprend même qu'elle pèserait 1529 kg et qu'elle émettrait 329 g/km de CO 2 . Heureusement que le malus écologique n'existe pas (encore) dans le métavers.

Née de l'amour des supercars, façonnée par la passion pour le design de haute qualité, conçue par l'expertise en modélisation automobile, réalisée avec des technologies de dernière génération, la GT représente le premier concept-car NFT développé par Raven.

On imagine que plusieurs "exemplaires" seront créés par Raven qui présente sa GT sous différentes couleurs. Le prix de ces NFT n'a pas encore été spécifié, Raven indique qu'un autre modèle est déjà en préparation. Il s'agira d'une hypercar qui sera elle aussi vendue sous forme de NFT avant d'atterrir dans le métavers : Les modèles de demain seront donc virtuels ? Sachez qu'Alpine a déjà présenté un concept uniquement destiné au métavers.