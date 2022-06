Les photographes présentés dans cette vidéo pensaient probablement se trouver à une distance suffisante pour être en sécurité. On le sait, lors d'un rallye où d'une épreuve, l'extérieur du virage est ce qu'il y a de plus dangereux. Mais cette vidéo est l'exception qui confirme la règle : l'intérieur l'est tout autant !

Ce que vous voyez dans cette vidéo permet de tirer deux leçons pour les personnes qui aiment s'approcher pour prendre des photos lors de courses automobiles. Soyez toujours accompagné d'un observateur et attendez-vous toujours à l'inattendu !

L'accident s'est produit en avril dernier lors de l'édition 2022 de la course de côte de Pöllauberg, qui se déroule au nord de Pöllauberg, dans le sud-est de l'Autriche. L'événement annuel voit un large éventail de concurrents s'attaquer à l'étape de 2 km, qui comporte un modeste dénivelé de 100 mètres. La vidéo ci-dessus, réalisée par Motorsportvideos Luky M. sur YouTube, capture la dernière ligne droite juste avant l'arrivée. D'après les commentaires de la vidéo, ni le pilote ni les spectateurs n'ont été blessés dans l'accident.

On ne peut pas en dire autant de la KTM X-Bow GTX, qui a perdu tout l'avant de la voiture dans l'histoire. Le pilote Dominik Olbert a abordé le dernier virage à gauche sans doute un peu trop rapidement, ce qui a entraîné un léger dérapage de l'arrière en sortie de virage. Le pneu arrière droit plonge dans l'herbe et à ce moment-là, impossible de reprendre le contrôle. La KTM quitte la piste à un angle de presque 90 degrés et percute le fossé profond de plein fouet. L'impact fait tourner la voiture tandis que l'avant se désintègre et que des pièces volent dans toutes les directions.

Bien que se trouvant à une distance raisonnable de la route, sur le flanc d'une colline, les photographes commencent à s'éparpiller lorsque l'élan emporte la X-Bow complètement détruite vers l'endroit où se tenaient plusieurs personnes. Il s'arrête à environ 15 mètres de la ligne d'arrivée, juste devant une voiture garée.

Le compte Instagram d'Olbert montre une X-Bow en course lors d'un récent événement d'endurance. Et bien qu'il ne sache pas exactement s'il s'agit de la même voiture reconstruite ou d'une voiture différente, dans tous les cas, nous sommes heureux de voir que tout va bien et qu'il est de retour au volant après un accident aussi effrayant.