Il y a drift et drift. Au cours de ces dernières années, nous avons surtout assisté à des records basés sur la longueur et la durée d'une dérive, mais le record établi par Masato Kawabata en 2016 est incroyable. Le pilote japonais a inscrit son nom dans le Guinness World Records en faisant dériver une Nissan GT-R Nismo à plus de 300 km/h.

Un drift sans précédent

Sang froid et précision. C'est ce qu'il a fallu au champion 2015 des Japanese Drifting Series pour battre le record établi par le pilote de rallye polonais Jakub Przygonski en 2013 dans une Toyota GT86.

Le nouveau record a été établi le 15 avril 2016 sur la piste de l'aéroport international de Fujairah, aux Émirats arabes unis, lors d'une séance fermée au public. Après deux tentatives en guise de préparation, Masato Kawabata a finalement atteint 304,96 km/h au troisième tour, explosant ainsi le précédent record qui était de 217 km/h.

1380 ch sous le capot

Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas une Nissan GT-R Nismo de série. Mis au point par GReddy Trust lors d'une série de tests sur le circuit de Fuji au Japon, la GT-R Nismo délivre une puissance impressionnante de 1380 ch, soit plus du double de celle du V6 3,8 litres de base.

Les modifications apportées par Nissan comprennent l'intégration de nouveaux sièges Recaro, des jantes en alliage léger Rays, des pneus Toyo et des réglages conçus en collaboration avec les spécialistes de la Prodrift Academy.

Six ans après le record, l'avenir de la GT-R est encore et toujours un peu flou. Depuis mars dernier, la supercar n'est plus produite pour l'Europe en raison des nouvelles normes sonores. Le constructeur japonais travaille sur une nouvelle génération, qui pourrait être animée par un moteur hybride V6 d'environ 700 ch.