À l'occasion de la journée consacrée à sa division sportive, Hyundai donne une mise en bouche de ses modèles sportifs de demain.

La marque a notamment présenté deux modèles, la RN22e et la N Vision 74, deux concept-cars (ou plutôt des "laboratoires roulants", comme les définit la firme coréenne), dotés de plusieurs solutions techniques qui pourraient voir le jour au sein de futurs produits, à commencer par la Ioniq 5 N qui sera dévoilée l'année prochaine.

Hyundai RN22e

Vous l'avez reconnu ? Oui, il semble que ce soit une Ioniq 6 après un passage à la salle de sport. Pourtant, Hyundai l'a nommé RN22e, en précisant qu'il s'agit d'un "aperçu d'un futur modèle N électrique".

Le prototype est exagéré sur à peu près tous ses aspects, notamment au niveau de ses dimensions, avec une longueur de 4,92 mètres (+7 cm par rapport à la Ioniq 6), une largeur impressionnante de 2,02 mètres (+14 cm) et une hauteur de 1,48 mètre (-1 cm).

Également basé sur la plate-forme E-GMP, le concept est conçu pour être une véritable "bête de circuit" avec un haut niveau d'adhérence et "un comportement de voiture de course", selon la marque.

Équipée d'une transmission intégrale et du Torque Vectoring (avec une répartition du couple qui varie selon le mode de conduite), la RN22e se pare de nombreux panneaux de carrosserie légers imprimés en 3D et d'appendices aérodynamiques impressionnants.

Le système de freinage n'est pas en reste, avec des étriers à quatre pistons et des disques de 400 mm de diamètre. Hyundai a aussi évoqué la sonorité de ses futurs modèles électriques grâce au N Sound+ qui génère un bruit sportif à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture pour rendre l'expérience de conduite plus plaisante.

Les données techniques et les performances rappellent beaucoup celles de la Kia EV6 GT. Hyundai annonce la présence de deux moteurs électriques totalisant 585 ch et 740 Nm, une batterie de 77,4 kWh et une vitesse de pointe de 250 km/h.

Hyundai N Vision 74

Inspirée du concept-car Hyundai Pony Coupé de 1974 dessiné par Giorgetto Giugiaro, la N Vision 74 ose aller encore plus loin que la RN22e.

À ses lignes intemporelles, presque semblables à celles d'une DeLorean, la N Vision 74 associe un groupe motopropulseur hybride innovant composé d'une batterie de 62,4 kWh et d'une pile à combustible à hydrogène, avec une capacité de 4,2 kg de carburant et la possibilité de faire le plein en seulement cinq minutes.

Avec ses 4,95 mètres de long, 2 mètres de large et 1,33 mètre de haut, la N Vision 74 se situe quelque part entre le passé et le futur, avec un cockpit moderne combinant des écrans modernes et des commandes analogiques. Les performances s'annoncent intéressantes : Hyundai promet 680 ch et 900 Nm et une autonomie de 600 km.

Cependant, si les chances de voir une Ioniq 6 N en série sont élevées, nous avons quelques doutes concernant le concept N Vision 74, qui pourrait rester au stade de prototype expérimental.