Tesla a suscité une vive controverse avec son Yoke, mais Mercedes a remplacé son volant de manière encore plus radicale. Il y a 26 ans, le concept F200 Imagination a été dévoilé au Salon de l'automobile de Paris dans le cadre de la série "F" de véhicules de recherche.

Son gadget le plus inhabituel est la paire de joysticks, l'un monté sur la porte du conducteur et l'autre dans la console centrale. Vous pouvez voir ce monsieur les utiliser pour manœuvrer la voiture.

Le concept - entièrement fonctionnel - a été filmé à son arrivée au Concours de Londres avec une caractéristique que vous ne trouverez que sur une poignée de voitures de production aujourd'hui. À l'instar de la Hyundai Ioniq 5, de la Honda E, de la Lexus ES et de quelques autres, il s'est débarrassé de ses rétroviseurs latéraux traditionnels en adoptant des caméras. Un coup d'œil à l'intérieur de l'habitacle montre la présence de plusieurs écrans. C'est l'ancêtre de l'Hyperscreen, et c'était en 1996 !

Mercedes F200 Imagination (1996)

Des airbags de fenêtre et de genoux aux phares bi-xénon, la F200 était un tour de force technologique. Elle disposait même d'une version précoce de la suspension active de Mercedes (Active Body Control) ainsi que de la reconnaissance vocale (Linguatronic). Nombre de ces équipements ont fini par être intégrés aux voitures de série, notamment le toit panoramique électro-transparent de la Maybach 62.

Le concept F200 Imagination a rarement été filmé après ses débuts et il nous rappelle comment il a préfiguré le style de la Classe CL (C215) et de la Classe S (W220). Les portes dignes d'une Koenigsegg étaient également un élément fort, et Mercedes lui a donné une caméra dans le pare-chocs arrière, tandis que quatre autres étaient incorporées dans les coins du toit plongeant.

Pour ceux qui se demandent ce qui anime la F200, Mercedes l'a dotée d'un moteur V12 atmosphérique de 394 ch et 570 Nm de couple. La puissance est transmise aux roues arrière par une transmission automatique à cinq rapports.

La F200 Imagination n'a pas réinventé la roue, mais elle a prédit la technologie de conduite électrique, les écrans de tableau de bord, les caméras arrière et de nombreuses autres caractéristiques que nous considérons aujourd'hui comme acquises.