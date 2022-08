L'Audi RS Q est une machine de course tout-terrain ultra high-tech dotée d'une chaîne de traction électrique mais d'un moteur à combustion fonctionnant comme un générateur. Dans cette vidéo, le concurrent du Dakar affronte une Audi R8 à moteur V10.

L'Audi RS Q utilise les moteurs électriques de la voiture de Formule E 2021 e-tron FE07 pour alimenter l'essieu avant et arrière. Un quatre cylindres turbo de 2,0 litres provenant de la voiture DTM de la société est relié à une unité moteur-générateur pour charger la batterie de 52 kilowattheures.

En configuration de course, le règlement limite la puissance à 335 chevaux (250 kilowatts). Cependant, il est possible de doubler ce chiffre à 670 chevaux (500 kW) en tournant un bouton et en appuyant sur une touche.

Quand la RS Q est tournée vers l'avenir, la R8 représente la fin d'une époque. D'ailleurs Audi a déjà confirmé que le successeur de la supercar sera entièrement électrique. Ici, il s'agit d'un modèle V10 Performance qui développe 620 ch.

Comme il s'agit d'un véhicule électrique (ou presque), on pourrait s'attendre à ce que la RS Q soit silencieuse. Ce n'est pas le cas. Même à l'arrêt, il y a un gémissement bruyant. La mise en marche du système haute tension rend les choses encore plus bruyantes. Sans le système d'interphone, il n'y aurait aucun moyen d'entendre le copilote.

Même de l'extérieur du véhicule, le RS Q est bruyant. Il y a une sorte de sifflement de bouilloire à thé lorsqu'elle s'élance sur la piste.

La RS Q ne dispose pas d'un système de contrôle du lancement (launch control), ce qui signifie que les compétences du conducteur sont nécessaires pour prendre un bon départ. La machine du rallye Dakar parvient à remporter la première course au quart de mile (402 mètres) mais perd la deuxième. Elle revient dans la troisième pour remporter une victoire finale.

Elle fait ensuite la course en départ lancé. Grâce à son couple instantané, la RS Q parvient à remporter les deux premières courses. Pour la dernière, la R8 démarre en deuxième vitesse, ce qui fait la différence. Les machines restent côte à côte pendant une bonne partie du parcours, mais le modèle à moteur V10 finit par prendre l'avantage.

Le dernier défi est un test de freinage à partir de 100 mph (161 km/h). La RS Q n'a pas de freins antiblocage et pèse plus lourd. La R8 remporte une victoire facile.