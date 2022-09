L'avenir des voitures de piste commence avec l'Ariel Hipercar. Le constructeur britannique, créateur de l'Atom, rivale de modèles tels que la KTM X-Bow ou la BAC Mono, a présenté le premier prototype de sa voiture de piste 100 % électrique.

Avec une puissance de près de 1200 ch et une configuration exclusivement orientée vers les circuits, l'Ariel Hipercar promet des performances aussi bonnes que celles d'une voiture de course thermique moderne .

Premier de la classe

L'Hipercar (le nom est une combinaison de "High Performance Carbon Reduction") est née avec deux objectifs clairs. Tout d'abord, la batterie est conçue pour résister aux contraintes d'une utilisation intensive sur circuit, où l'énergie dissipée (perte de charge) peut être 10 fois supérieure à celle d'une voiture de route électrique normale.

En outre, la nouvelle Ariel est conçue pour battre les temps au tour des modèles à moteur à combustion les plus puissants du monde. C'est un phénomène que nous attendons à terme, lorsque les voitures thermiques et électriques pourront être mises en concurrence.

C'est pourquoi les concepteurs se sont tournés vers Delta Cosworth, qui a fourni un pack de batteries breveté de nouvelle génération de 62,2 kWh avec des cellules 18650. L'Hipercar utilise une architecture 800V et quatre moteurs électriques (un à chaque roue) pour développer une puissance de 1196 ch et un couple maximal de 1819 Nm. Mais ce n'est pas tout.

Un avion à turbine

Le groupe motopropulseur électrique est suffisant pour couvrir environ 240 kilomètres, mais l'autonomie est évidemment très "théorique" lors d'une course sur circuit. Pour cela, Ariel fournit un système spécial d'extension d'autonomie composé d'une turbine capable d'atteindre 110 000 tr/min.

Ce dernier ajoute 50 ch supplémentaires et est activé soit automatiquement (via des calculs effectués par le logiciel de gestion de la batterie), soit manuellement avec une commande dans le cockpit. Ariel ne précise pas l'augmentation du kilométrage, mais explique que le système de réservoir de 35 litres peut être alimenté par du carburant électronique et de l'hydrogène pour minimiser les émissions.

D'après les chiffres officiels, l'Ariel Hipercar (4,30 m de long, 2,15 m de large, rétroviseurs compris, 1,35 m de haut et 1 556 kg) accélère de 0 à 100 km/h en 2,09 secondes et atteint 160 km/h en 4,42 secondes, tandis que la vitesse maximale est de 250 km/h.

De plus, les formes super-agressives de la carrosserie, qui rappellent un peu la Batmobile au cinéma, montrent immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une voiture ordinaire et qu'elle a été créée dans un but précis.

Enfin, parlons du prix, qui, comme vous l'aurez deviné, n'est pas à la portée de tous. Ariel prévoit que le modèle de production (qui devrait être prêt en 2024) pourrait coûter environ 1 million de livres sterling, soit 1,16 million d'euros...