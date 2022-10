Au Mondial de l’automobile de Paris, Peugeot a annoncé les prix de son tout nouveau modèle, la 408. Présenté il y a peu, la 408 est à mi-chemin entre une berline et un SUV. Elle se place dans la gamme entre la 308 et la 3008. Cependant, concernant son gabarit, elle fait partie d’une des plus grosses de Peugeot. Elle est cinq centimètres plus longue et huit centimètres plus haute que la 5008.

Des prix qui s’envolent

Peugeot a décidé de faire monter ses prix avec cette 408. Les prix vont de 37 350 euros à 51 400 euros. Des tarifs qui coïncident avec le choix de Peugeot de placer sa gamme dans le domaine de l'access premium. Trois finitions seront proposées pour cette 408.

Finition Allure :

Cette finition est l’entrée de gamme chez Peugeot, pour la 408, il n’y a que deux moteurs disponibles dans cette finition. L’essence PureTech EAT8 de 130 ch à 37 350 euros et la version hybride rechargeable de 180 ch à partir de 45 450 euros.

Finition Allure Pack :

Dans cette finition, on retrouve le PureTech à partir de 38 700 euros et le PHEV de 180 ch à partir de 46 400 euros. Avec cette finition nous avons le droit au bloc PHEV de 225 ch disponible à partir de 48 300 euros.

Finition GT :

La dernière est la finition GT, où le design est axé sur la sportivité. Dans cette finition nous retrouverons les trois moteurs de la finition Allure Pack mais à un prix différent. Le PureTech à 41 800 euros et les versions PHEV 180 et 225 ch à partir de 49 500 et 51 400 euros.

Des prix qui font de la 408, l'une des plus chères de la gamme Peugeot. Elle est dans sa version de base, 9 000 euros plus chère que sa petite sœur la 308 à moteur et équipement équivalent. Nous verrons bien dans le temps si cette 408 sera un succès commercial, même à ce prix-là.