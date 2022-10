Tout comme le Stelvio, l'Alfa Romeo Giulia sera également renouvelée prochainement. D'ici 2023, la berline subira le deuxième restylage de sa longue carrière commencée en 2016.

Pour la Giulia, ce seront les dernières années de sa vie, du moins en tant que modèle avec un moteur à combustion. À partir de 2027, Alfa Romeo ne vendra que des voitures électriques.

Sans révolution

Le prototype semble complètement camouflé, mais les changements ne devraient concerner que certains détails de la carrosserie. Comme sur le restylage du Stelvio, la Giulia recevra de nouveaux phares avant avec trois éléments de design inspirés de ceux de la Tonale. À l'arrière, en revanche, nous devrions voir de nouveaux phares avec des cadres noirs brillants.

D'ailleurs, à en juger par le style des jantes et les sorties d'échappement noires, celle qui figure sur les photos est une finition Veloce, qui pourrait être équipée d'inserts spécifiques. Outre les nouveaux phares avant et arrière, cette version se reconnaît à une calandre, une grille de calandre et des contours de fenêtre noirs brillants.

Modifications de l'intérieur et (éventuellement) des moteurs

Selon toute vraisemblance, la Giulia restylée sera également revue dans l'habitacle, avec une instrumentation numérique héritée en partie de la Tonale. Cette même technologie pourrait également être vue sur la mise à jour du Stelvio.

En ce qui concerne les moteurs, Alfa Romeo devrait confirmer les versions essence et diesel. Comme ses rivales BMW Série 3 et Mercedes Classe C, pour rendre les moteurs plus efficaces et surtout conformes aux futures réglementations Euro 7. L'entreprise pourrait installer un système hybride léger, mais pour l'instant il n'y a pas eu de confirmation ou d'infirmation.

La gamme de moteurs à essence devrait cependant toujours s'étendre des 200 ch du 2.0 turbo essence aux 510 ch de la Quadrifoglio. Parmi les diesels, le 2.2 pourrait développer entre 160 ch et 211 ch.

Il ne reste plus qu'à attendre les mois à venir pour recueillir de nouvelles informations.