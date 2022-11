Renault et Google multiplient leurs travaux communs concernant la voiture connectée. Inauguré en 2018, le partenariat entre la firme française et le géant américain de la tech' arrive à un nouveau tournant, avec la création d'une nouvelle plateforme qui rassemblera de plus en plus de données sur les véhicules.

L'objectif est d'améliorer la sécurité sur la route et d'essayer de rendre l'expérience de conduite encore plus confortable et "personnalisée" en termes de services et de connectivité.

Des Renault de plus en plus connectées

Mais dans les faits, comment est-ce que cela se caractérisera ? Renault et Google testeront un nouveau logiciel dédié aux voitures et capable de créer une sorte de "jumeau virtuel" du modèle équipé d'une intelligence artificielle et capable de recevoir constamment des mises à jour et de nouveaux services embarqués.

Pour ce faire, Renault utilisera davantage la plateforme Google Cloud pour collecter et analyser (de manière sécurisée et sans violation de la vie privée) les données des différents modèles commercialisés et même ceux déjà vendus.

Il en résultera des logiciels capables de prévoir avec plus de précision les entretiens, tout en accentuant l'expérience à bord en fonction des habitudes du conducteur (notamment les destinations les plus fréquentes et les stations de recharge les plus utilisées).

En outre, les données seront utilisées pour créer des plans d'assurance hypothétiques qui tiennent compte de l'utilisation de la voiture et du comportement du conducteur au volant. En même temps, les informations recueillies pourront être utilisées pour créer des services hautement personnalisés en fonction des besoins du conducteur.

La production également analysée

Comme nous l'avons mentionné, ce partenariat entre Renault et Google dure déjà depuis un certain temps et ne concerne pas seulement les voitures, puisque les usines de production sont aussi scrutées par Google.

En effet, Renault utilise également la plateforme Google Cloud dans toutes ses usines pour analyser de manière "intelligente" toutes les données recueillies dans le but d'améliorer la qualité et l'efficacité de la production et de réduire l'impact environnemental.