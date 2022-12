Mercedes-AMG n'en a pas fini avec sa GT de première génération. Bien que sa descendante soit en cours de développement, le constructeur d'Affalterbach présente une nouvelle version de sa sportive destinée aux "gentlemen drivers". Cette version ne comble pas vraiment le vide entre les Mercedes-AMG GT3 et GT4, car elle est plus puissante. Il s'agit tout simplement de la voiture de course client homologuée la plus puissante produite par AMG.

Sous son capot, on retrouve bien évidemment le V8 4,0 litres bi-turbo à vilebrequin plat. Il ne développe pas moins de 707 ch pour 800 Nm de couple ! Oui, c'est énorme, mais cette Mercedes-AMG GT2 est moins puissante que la Mercedes-AMG GT Black Series et ses 730 ch. Le monstrueux V8 est associé dans la voiture de course à une boîte de vitesses séquentielles à six rapports avec différentiel autobloquant.

Cette AMG semble lécher le sol. Elle embarque un aileron assez massif à l'arrière qui peut être ajusté en fonction du circuit. Le fabricant l'a aussi équipée de barres antiroulis et d'amortisseurs réglables ainsi qu'une suspension à double triangulation à l'avant comme à l'arrière.

Pour assurer une protection optimale des occupants, la Mercedes-AMG GT2 inclut des systèmes d'aide à la conduite spécifiques à la course, tels que le contrôle de traction multiréglable ou l'ABS de course de dernière génération. De plus, l'intérieur du véhicule est protégé par un arceau de sécurité.

Outre sa puissance supérieure aux GT3 et GT4, cette GT2 a bénéficié d'une cure d'amaigrissement. Pour cela, les ingénieurs de Mercedes-AMG ont utilisé... du carbone. Il est présent un peu partout, même le réservoir de 120 litres et en carbone. Sur la balance, la Mercedes-AMG GT2 affiche 1400 kg. Elle dispose de jantes forgées de 18 pouces chaussées de pneus slicks 325/660 à l'avant et 325/705 à l'arrière.

La Mercedes-AMG GT2 va entamer des essais avant d'être mise en vente l'année prochaine. Elle participera au GT2 European Series.