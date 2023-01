Ce n'était pas un secret que Chevrolet travaillait sur une version hybride de la Corvette, ni qu'elle serait quatre roues motrices. Mais on sait maintenant que la Chevrolet Corvette E-Ray sera officiellement dévoilée le 17 janvier 2023. Le constructeur a confirmé l'information dans une vidéo teaser publiée sur les réseaux sociaux.

Beaucoup de détails sont déjà connus puisque la voiture a déjà été aperçue sur les routes et son configurateur a fuité dans les derniers jours de l'année. Aucun détail sur les choix techniques et les performances du modèle n'était présent dans les captures d'écran mais le nom E-Ray a été confirmé.

Le modèle hybride reprendra certains éléments stylistiques des modèles Z06 et Stingray, avec d'autres éléments propres à l'E-Ray. Les prises d'air latérales sont issues de la Z06 et les quatre échappements sont repris de la Stingray. La vidéo teaser publiée par Chevrolet montre un design propre à l'E-Ray à l'avant.

Un mode de conduite 100% électrique ?

Dans l'habitacle, la vidéo révèle un nouveau mode de conduite nommé Stealth. Aucun détail n'a été donné sur ses particularités mais avec une motorisation hybride, nous suspectons qu'il pourrait s'agir d'un mode 100% électrique.

Si tel est le cas, la Chevrolet Corvette E-Ray sera non seulement la premier modèle électrifié et à quatre roues motrices de Corvette, mais aussi son premier modèle traction une fois le mode Stealth activé. Le moteur électrique devrait en effet être sur l'essieu avant et le V8 6,2 litre LT2 de la Stingray devrait propulser les roues arrières.

Le moteur thermique développe 495 chevaux et selon des informations qui ont fuité en 2021, le moteur électrique devrait ajouter 150 chevaux, pour un total d'environ 650 chevaux. La Corvette E-Ray se placerait ainsi juste sous la Z06, mais l'adhérence procurée par les quatre roues motrices pourrait jouer en sa faveur pour le 0 à 100. La Z06 devrait conserver l'avantage en courbe, notamment grâce à un poids plus léger.