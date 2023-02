Nouveau patron chez Citroën ! Vincent Cobée, directeur général de la marque aux chevrons, a "décidé de poursuivre des projets personnels en dehors de l’entreprise" selon Citroën, et va donc quitter son poste, qui sera repris par Thierry Koskas à compter du 1er mars 2023.

Arrivé chez PSA en mars 2019, avant la fusion avec FCA qui a donné naissance à Stellantis, Koskas était en charge des ventes et du marketing de Peugeot, Citroën, DS et Opel, rôle qui s'est élargi avec la fusion et qu'il va conserver en plus de son nouveau poste à la tête de Citroën.

"J’ai pleinement confiance en Thierry Koskas pour mener à bien ces missions stratégiques et porteuse de valeur pour notre entreprise, afin que Stellantis continue d’être à l’avant-garde du marché, tout en développant la marque emblématique Citroën", a déclaré Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, la maison-mère de Citroën.

"La double responsabilité de Thierry s’inscrit dans une logique de transversalité, comme c’est déjà le cas au sein de l’équipe dirigeante de Stellantis. Je tiens à remercier Vincent Cobée d’avoir défini le positionnement de Citroën au sein du portefeuille de marques de Stellantis et lui souhaite le meilleur pour ses projets futurs."

Un ancien cadre de Renault

Après un parcours en politique qui l'a vu passer par les ministères de l'Économie et de l'Agriculture au milieu des années 1990, Thierry Koskas a fait l'essentiel de sa carrière chez Renault, où il est resté plus de 20 ans. Il a tour a tour été en charge des ventes, du développement de l'électrique, de la division argentine puis du marketing au sein du Losange.

Koskas et Tavares se sont ainsi longuement côtoyés chez Renault avant de rejoindre PSA à cinq ans d'intervalle.