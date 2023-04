L'hiver peut rendre la conduite particulièrement dangereuse : sous la neige, le plus simple des trajets se transforme en un véritable parcours du combattant où le moindre écart est sévèrement puni.

Mais il y a ceux qui ne sont effrayés par rien ni personne. Prenons l'exemple de ce conducteur d'une camionnette FedEx, spécialiste de la livraison, qui a véritablement travaillé sur son volant comme un pilote de rallye pour ne pas se faire piéger par la neige.

La vidéo située au sommet de cet article débute par une situation précaire pour le véhicule : il est à la dérive, en train de quitter la route, alors que le conducteur contrebraque au maximum pour se remettre dans le bon sens de la marche. Étonnamment, il a réussi à s'en sortir, en redressant la camionnette pendant un bref instant, avant que le train arrière ne glisse à nouveau. Mais une fois de plus, le conducteur a maîtrisé son engin, un peu mieux que la fois d'avant même, en finissant de monter la crète sur le côté.

La neige n'a pas l'air très épaisse dans la vidéo, mais il suffit de quelques centimètres pour compliquer la conduite, surtout sur une montée. Il est également possible que la neige recouvre du verglas, ce qui rend la conduite encore plus difficile.

Le véhicule dans la vidéo n'était rien d'autre qu'une camionnette basique portant le logo de la marque, il ne semble donc pas disposer de quatre roues motrices. On ne parle pas ici d'un super pouvoir pour voitures, mais cette architecture peut rendre la conduite sur neige beaucoup plus facile. Cependant, il est capital de faire preuve d'intelligence derrière le volant, et ce conducteur a passé le test avec brio. Il semble également que son véhicule n'avait plus beaucoup de colis à livrer, avec aussi peu de poids sur l'essieu arrière.