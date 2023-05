La BMW Série 4 se refait une beauté. De nombreuses photos espion ont permis d'apercevoir les essais de différentes versions du modèle. Dernièrement, c'est la variante la plus sexy, la M440i, qui s'est découverte.

Une partie du véhicule est tout de même dissimulée par un camouflage, ce qui complexifie le jeu des 7 différences entre le design du modèle actuel et celui de la mise à jour. BMW a probablement caché la calandre pour une raison bien particulière.

D'après ce que l'on peut voir, les autres changements sont minimes, même si le constructeur allemand a revu le graphisme des phares, qui ressemblent davantage à ceux des nouveaux X5 et X6. Il semble qu'il y ait encore moins de changements à l'arrière. À en croire les photos, la M440i restylée pourrait comprendre un diffuseur au look différent mais il s'agit peut-être d'une astuce de camouflage. Le modèle aura en tout cas des feux arrière redessinés.

Nous ne nous attendons pas à ce que BMW apporte des changements significatifs à l'intérieur. La Série 4 de dernière génération dispose d'un habitacle rénové, bénéficiant du dernier logiciel d'infodivertissement iDrive 8 et de l'option d'affichage incurvé à double écran, qui comprend un cluster d'instruments numériques de 12,3 pouces et un écran d'infodivertissement de 14,9 pouces.

Galerie: Photos espion de la BMW M440i

14 Photos

La gamme de groupes propulseurs devrait rester pratiquement inchangée. Cela signifie que le six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres de la M440i devrait continuer à développer 382 ch. La M4 se situera au-dessus et développera plus de 500 ch. Il faut s'attendre à des motorisations moins puissantes dans la gamme plus classique de la Série 4, y compris le coupé et le cabriolet.

BMW n'a pas encore annoncé la date d'arrivée de la nouvelle Série 4. Des rumeurs ont suggéré que la production commencerait en mars prochain. La présentation pourrait donc avoir lieu vers la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Nous devrons attendre encore plus longtemps pour voir la nouvelle M4, il faudra s'armer de patience.