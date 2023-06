Tout comme le dernier Crown s'est transformé en une gamme de quatre modèles, Toyota veut miser sur le prestige du Century en introduisant des versions supplémentaires. Inévitablement, il y aura un dérivé SUV de la berline de luxe. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, le nouveau venu a été teasé il y a environ une semaine à la fin d'une présentation consacrée aux monospaces de prochaine génération Alphard et Vellfire. Un nouveau rendu non officiel tente de voir dans le futur.

Avant sa révélation officielle confirmée dans les mois à venir, le SUV Toyota Century 2024 (le nom n’est pas encore officiel) fait peau neuve. Oui, cela ressemble à une Rolls-Royce Cullinan fabriquée au Japon, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Le teaser était plutôt vague, il est donc trop tôt pour dire s'il s'agira d'une version surélevée de la berline telle qu'imaginée ici, ou si l'équipe de conception a eu plus de liberté.

Pas de V12 en vue

Quoi qu'il en soit, il devrait être imposant compte tenu de sa taille, car selon la rumeur, le SUV Century mesurera environ 5,2 mètres de long et près de 2 mètres de large. Les points de vente japonais ont déclaré qu'il coûterait environ trois fois plus cher qu'un Land Cruiser de base, mais qu'il serait toujours plus abordable que la berline Century. Cette dernière en est à sa troisième itération depuis 2018, sans le V12 de son prédécesseur.

Il est très peu probable que le variant SUV ramène le moteur douze cylindres et il n’est même pas sûr qu’il obtienne le V8 de la berline actuelle. Au lieu de cela, Toyota a apparemment l'intention d'installer un V6 combiné à un moteur électrique monté à l'arrière. Nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour découvrir ce qui se cache sous le capot, car Nikkei Asia rapporte que le SUV Century sera lancé au Japon en août.

Ce n'est pas la seule variante de la génération actuelle Century, car l'ancien patron de Toyota, Akio Toyoda, a fait construire une pièce unique GRMN juste pour lui il y a quelques années. De plus, l'empereur du Japon Naruhito a utilisé un cabriolet à quatre portes Century comme voiture officielle du défilé royal lors de sa cérémonie de couronnement.