Cela peut paraître surprenant de voir un gros Land Rover Defender roder au Nürburgring, mais dans ce cas précis, on ne parle pas d'un véhicule tout-terrain "comme les autres".

Le prototype que l’on voit sur ces photos a tout l’air d'être le SVX, qui selon des rumeurs persistantes sera la variante la plus puissante du Defender, avec une politique principalement axée sur les performances… en espérant que l’essence même du Defender n’ait pas été mise de côté.

Un camouflage bien ficelé mais pas parfait

Alors qu’il est en phase de tests depuis plusieurs mois, le SVX continue d'être complètement camouflé. La zone avant est fortement masquée et suggère une nouvelle forme du pare-chocs et des prises d'air. Cependant, le camouflage ne parvient pas à cacher les quatre roues, plus grandes, et les quatre sorties d'échappement assez menaçantes.

Il convient également de noter que, par rapport aux photos d'espionnage précédentes sur lesquelles le Land Rover avait été aperçu avec des pneus BF Goodrich Trail Terrain T/A, les nouveaux clichés montrent le Defender avec des pneus de route plus traditionnels. Nous ne savons cependant pas quel type de pneu exacte équipera la version standard.

Un nouveau V8

On pense que le Defender est propulsé par un V8 bi-turbo de 4,4 litres d'origine BMW, qui remplacera l'actuel V8 suralimenté de 5,0 litres présenté sur les versions P525. Dans le X5 M Competition, le moteur 8 cylindres génère 625 ch et des chiffres similaires pourraient avoir leur place dans le tout-terrain britannique.

Le SVX devrait encore améliorer les performances du P525 (disponible dans les carrosseries 90, 110 et 130), qui sprinte de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, avec une vitesse de pointe de 240 km/h.

La date de lancement de ce super Defender n'a pas encore été annoncée et même si le développement semble être à un stade avancé, Land Rover pourrait ne présenter la version standard que durant l’année 2024. Quant au prix, il faudra certainement débourser près de 150 000 euros, au minimum.