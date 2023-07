Difficile de trouver une voiture de sport moderne plus pure que la N1A, une machine à propulsion arrière qui s'inspire de la McLaren M1A, un prototype de voiture de course du groupe 7 des années 1960 (voir ci-dessous). C'était la toute première voiture de McLaren et son âme a maintenant été relancée en tant que véhicule de performance homologuée pour la route par Nichols Cars. Si le nom ne vous dit rien, la société a été fondée par Steve Nichols, qui a été l'un des premiers à utiliser de la fibre de carbone sur les voitures de Formule 1.

Vous voulez mieux sur son CV ? Il fait parti des personnes qui ont conçus la McLaren MP4/3 (de 1987) et l'emblématique MP4/4 (de 1988 que vous pouvez voir-dessous) avant de travailler avec Ferrari, Jaguar, Jordan, Sauber, pour finalement de revenir chez McLaren à la fin des années 1990. En parlant de MP4/4, le premier lot de 15 voitures sera numéroté individuellement en clin d'œil aux 15 victoires remportées par la légendaire voiture de course de Formule 1, pilotée par Alain Prost et Ayrton Senna, champion du monde cette année là.

Les fans de F1 savent qu’il s’agit de l'une des voitures les plus performantes de tous les temps, qui est parvenue à remporter 15 courses sur un total de 16 (merci Ferrari) au cours de la saison 1988. Le N1A sera assemblée en 100 exemplaires, qui seront tous équipés d'un énorme moteur V8 de 7,0 litres qui développe 650 chevaux.

Un Speedster à l’ancienne

Le moteur de huit cylindres va être assemblé à la main par des experts de Langford Performance Engineering (LPE) où des anciens moteurs V8 et V10 de F1 sont actuellement en cours de restauration pour retrouver leur gloire d'antan. Le cœur battant de la N1A fonctionnera de série avec une boîte manuelle à six rapports.

Côté poids, cette petit bijou fait pencher la balance à seulement 900 kilos, soit 10 % de moins que la Mazda MX-5 Miata la plus légère de la génération ND, ce qui donne à la N1A un formidable rapport poids/puissance. Vous obtenez le contrôle de traction en équipement standard, mais l'ABS et la direction assistée sont en options.

La voiture possède des jantes de 19 pouces à l’avant et de 20 pouces à l’arrière avec des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2. Elle dispose de suspensions avant et arrière entièrement indépendantes avec doubles triangles et barres anti-roulis.

Le châssis utilise une combinaison de fibre de carbone et d'aluminium tandis que l'intérieur est d'une simplicité rafraîchissante : on y trouve seulement l'essentiel mais elle ne manque de rien pour vous empêcher de vous amuser au volant. Comme autrefois, cette biplace est doté d'un joli levier de vitesses manuel en H et les rétroviseurs sont montés sur les ailes.

Le prix n'a pas été annoncé, mais étant donné la manière dont la Nichols Cars N1A a été conçue, le Speedster ne sera certainement pas bon marché.