DS Automobiles a lancé la nouvelle DS 3 l'année dernière, en apportant des améliorations au niveau du moteur. Cependant, de nouveaux clichés montrent que le constructeur n'en a pas fini avec ce modèle. Les images montrent une version plus sportive du crossover électrique testée en altitude en Europe.

À en juger par le camouflage, DS n'apporte pas de changements stylistiques significatifs, l'essentiel des mises à jour se situant à l'avant. Le crossover électrique sera doté d'une nouvelle calandre qui devrait coïncider avec d'autres modifications de la face avant. DS a étendu les accents chromés sous les phares et a caché l'ouverture centrale du pare-chocs inférieur.

Le crossover n'est pas camouflé sur le reste de sa carrosserie, car il ne semble pas que DS ait l'intention d'apporter de grands changements stylistiques ailleurs. Les seuls autres éléments qui différencient cette DS 3 E-Tense du modèle standard sont ses disques de frein plus grands, ses étriers rouges et ses jantes plus larges. Il semble que le crossover porte des pneus Michelin Pilot Sport 4S de 275/45 montés sur des jantes de 20 pouces, mais les photos sont un peu floues.

On ne sait pas exactement quelles améliorations DS apportera à ce modèle en matière de motorisation. Le constructeur l'a mis à jour en 2022, en dotant le véhicule d'un moteur électrique plus puissant de 156 chevaux. Le crossover a également reçu une nouvelle batterie plus grande de 54 kilowattheures (50,8 kWh sont utilisables) qui offre une autonomie de 400 Km selon la norme WLTP.

La DS 3 E-Tense, plus sportive, devrait arriver avec plus de puissance et une batterie plus grande pour compenser cette utilisation accrue d'énergie. Les photos-espionnes ne montrent pas l'habitacle de la voiture, mais il ne devrait pas y avoir de changements significatifs à l'intérieur. Le modèle pourrait recevoir un marquage unique, un logiciel avec de nouveaux graphismes et des garnitures sur mesure. DS Automobiles a présenté en avant-première ses futurs intérieurs en juin, mais nous ne nous attendons pas à ce que la DS 3 subisse ce genre de changement radical pour l'instant.

Nous ne savons pas quand le constructeur pourrait dévoiler la nouvelle variante DS 3 E-Tense. La marque française a annoncé il y a quelques années qu'elle deviendrait une marque entièrement électrique à partir de 2024, et l'ajout d'un véhicule électrique sportif contribuerait sans aucun doute à pimenter la gamme à un moment où l'industrie est très compétitive.

Le camouflage n'est pas particulièrement épais ou couvrant, mais il pourrait s'écouler un certain temps avant que DS n'enlève la couverture. Nous ne serions pas choqués si le véhicule n'apparaissait pas avant le début de l'année prochaine.