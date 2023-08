Le lancement d'un modèle Nismo est de loin la plus grande nouveauté concernant la Z 2024, mais le changement d'année-modèle apporte également une autre nouveauté.

Au Japon, où le coupé à propulsion est connu sous le nom de Fairlady Z, Nissan lance une édition inspirée du prototype dévoilé en janvier 2022 au Tokyo Auto Salon. Elle est disponible en tant que kit d'accessoires d'origine officiel de Nissan et se décline en deux versions différentes.

Le kit le moins onéreux comprend la calandre divisée avec l'emblème "Fairlady Z", un pare-chocs avant redessiné et un aileron arrière en fibre de carbone. Si vous optez pour le kit le plus onéreux, Nissan reproduira fidèlement la Fairlady Z Customized Proto du TAS de l'année dernière. Il comprend des jantes exclusives de 19 pouces, des autocollants sur le capot, des autocollants latéraux et un emblème différent. Il s'agit de la voiture présentée dans l'image du haut, tandis que la galerie ci-dessous représente le prototype de 2022, qui est donc pratiquement identique.

Nissan Fairlady Z Proto

4 Photos

Dans le même ordre d'idées, Nissan a temporairement suspendu les commandes de la Fairlady Z en version JDM en raison de délais de livraison trop longs. Cela signifie que la version Nismo qui vient d'être lancée ne peut pas être commandée, ce qui est plutôt étrange. Toutefois, ceux qui ont déjà commandé le modèle normal ont la possibilité de passer à la version Nismo. Cela dit, la production est limitée et tous les clients ne pourront pas passer leur commande. Le constructeur japonais indique qu'il devra peut-être organiser un tirage au sort pour déterminer quels clients verront leur commande passer de la Fairlady Z standard à la Nismo.

La version JDM 2024 Z reçoit cette peinture orange 432 en clin d'œil à la Z 432 (S30), tandis que l'un des niveaux de finition peut désormais être doté d'un intérieur bleu. À l'avenir, toutes les versions au Japon recevront l’assistant vocal Alexa d’Amazon, qui sera également disponible sur les versions américaines 2024 Z Performance et Nismo.

Les carnets de commandes ne seront ouverts que lorsque Nissan aura trouvé un moyen de réduire les délais de livraison. Au pays du soleil levant, la Fairlady Z Nismo se vend à partir de 9 200 400 yens (environ 58 750 euros au taux de change actuel), tandis que le modèle de base commence à 5 398 800 yens (34 525 euros). La division européenne de la société dévoilera les prix de la Nismo à l'automne, date à laquelle la voiture devrait être mise en vente.