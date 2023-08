Nos photographes ont repéré deux prototypes à l'extérieur du centre technique de Hyundai en Allemagne. Au premier coup d'œil, on pourrait croire que ces quatre portes blanches sont identiques aux prototypes i30 à hayon et fastback que nous avons déjà vus.

Les barres de toit noires devraient indiquer que ces voitures sont des familiales, mais un examen plus approfondi de l'arrière montre un peu plus en détail le coffre. La vitre latérale est clairement plus grande, en raison de la conception du long toit.

Ainsi, le camouflage lourd à l'arrière cache une carrosserie plus longue. Par rapport aux modèles précédents, il est facile de voir la longueur supplémentaire derrière le volant. Les détails du design sont entièrement masqués, bien que nous puissions apercevoir de nouveaux feux arrière à travers les mailles du filet. Curieusement, le camouflage s'étend jusqu'aux portières sur l'un des prototypes, mais pas sur l'autre.

En revanche, la partie avant se cache toujours derrière le camouflage, dissimulant de modestes modifications de la partie inférieure du bouclier et de la grille de calandre. Cependant, ce lifting ne sera pas aussi spectaculaire que celui vu sur l'Elantra. Les phares - souvent un élément populaire à changer lors d'un lifting - semblent identiques à ceux du modèle actuel.

Si l'on additionne tous ces éléments, il est probable que nous ayons affaire à un camouflage assez important pour une mise à jour relativement modeste. C'est pourquoi nous pensons que l'intérieur de la i30 ne subira que peu de changements (voire aucun). Des ajustements de l'écran tactile sont toujours possibles, tout comme de petites modifications des garnitures. De même, nous ne nous attendons pas à des modifications du groupe motopropulseur sous le capot.

Nos sources pensent que Hyundai lèvera le voile sur la i30 et sur ses différentes versions à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Cela signifie que nous sommes probablement en présence d'un véhicule prévu pour 2024.