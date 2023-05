Des mises à jour sont en cours pour la Hyundai i30 et bien qu'il s'agisse d'un rafraîchissement, les ingénieurs ont couvert la voiture avec beaucoup de précaution.

À l'avant, il est difficile de discerner des changements majeurs. Les phares ne semblent pas avoir de modifications importantes. La calandre est toujours une partie importante du nez et le camouflage cache les révisions du fascia inférieur. Le fait d’avoir couvert le capot avec du tissu et des panneaux en blocs laisse entendre qu'il pourrait y avoir des ajustements de style à ce niveau.

Le long des flancs, l'équipe de développement de Hyundai cache les portes et même les poignées mais la silhouette ne semble pas changer par rapport à la voiture actuelle.

Cette i30 arbore une grosse bosse à l'arrière pour dissimuler le hayon et Il semble que les feux arrière soient plus ronds que la conception actuelle. Le seul aperçu de l'intérieur est à travers les fenêtres. Il ne semble pas y avoir de sections camouflées et si changements il y a, ils semblent très mineurs.

Pas de tout électrique…dans un premier temps

Rien n'indique quand l'i30 restylée arrivera. La dernière fois que Hyundai a révisé le modèle c’était en 2021. À cette époque, le constructeur a ajouté un écran de conduite numérique de 7,0 pouces et une technologie de sécurité améliorée. Un moteur de 1,5 litre avec assistance hybride légère représentait la nouvelle motorisation. La i30 N mise à jour est arrivée quelques mois plus tard.

Le patron européen de Hyundai, Michael Cole, confirme qu'il y aura de nouvelles générations de modèles i10, i20 et i30. Ces modèles obtiendront, probablement, des groupes moto-propulseurs électrifiés, mais ce ne seront pas des véhicules électriques complets. "Nous ne voulons perdre aucun client. Je ne veux quitter aucun groupe de clients et nous devons donc penser à eux pour les prochains i10, i20 et i30", a-t-il déclaré.

La berline à cinq portes i30 N ne revient pas avec un moteur à combustion, et un nouveau pourrait ne pas arriver avant un certain temps. "Si nous parlons de véhicules électriques, nous pourrions très bien voir un i30 N tout électrique dans une carrosserie à hayon avec nos plans des segments B et C, mais cela pourrait prendre un certain temps pour y arriver, pour bien faire les choses", a déclaré le conseiller technique exécutif de Hyundai Albert Biermann.