Lotus, le constructeur britannique fondé il y a 75 ans par Colin Chapman, est connu pour de nombreuses choses mais la production en masse n'en fait pas partie. Ou plutôt, n'en faisait pas partie.

Au cours du premier semestre, la marque désormais détenue par Geely a vu son carnet de commande s'enrichir d'environ 17 000 demandes selon l'entreprise, battant tous les anciens records de vente et surpassant facilement les 576 ventes de l'année 2022.

Comme souvent chez les marques les plus luxueuses, ce regain de forme est le fruit d'un SUV, l'Eletre, officiellement lancé au printemps 2022 et arrivé sur le marché chinois en mars cette année, tandis que les livraisons en Europe sont attendues à la fin de l'été.

Assemblé à l'usine Geely de Wuhan en Chine, le crossover de Lotus est alimenté par deux moteurs atteignant 603 chevaux et 710 Nm de couple, ou 905 chevaux et 984 Nm dans la variante R, avec une batterie de 112 kWh. Le 0 à 100 km/h est quant à lui annoncé en 2,9 sec. Il est proposé à partir de 97 890 euros en France, ce qui en fait un rival de la Tesla Model X.

La sportive Lotus Emira a également séduit puisque 2 200 exemplaires ont été produits au cours des six premiers mois de l'année, une hausse de 381% par rapport à l'année 2022 selon Lotus.

Par le passé, la marque connue pour ses sportives légères telles que l'Elise et l'Exige a rarement dépassé les 1 500 ventes annulées. En 2020, Lotus avait écoulé 1 378 véhicules et 1 710 l'année suivante, soit une hausse de 24% en un an et son meilleur exercice en dix ans.

Un record qui appartient désormais au passé puisqu'à elle seule, l'Emira a trouvé autant d'acheteurs en un semestre que toute la gamme sur les années 2021 et 2022 combinées.

Concernant l'Eletre, ce ne sera peut-être pas le choix privilégié des puristes mais il a contribué à maintenir Lotus en vue et à lui permettre de développer l'Emira. Porsche a connu le même destin, avec le Cayenne lancé en 2002 qui a permis de continuer à faire évoluer la 911.