Beaucoup de gens considèrent le Nürburgring comme le test ultime des performances d'une voiture. Connu sous le nom de "l'enfer vert", la boucle de la Nordschleife, longue de 20,83 km, pousse la vitesse, la maniabilité et les capacités de freinage d'une voiture à leurs limites. Un tour en moins de huit minutes est suffisant pour démontrer la rapidité d’une auto et le pilote Jorg Weidinger l’a fait avec la dernière M2, en 7 minutes et 38,71 secondes.

Galerie: BMW M2 2023

31 Photos

Pour mettre en perspective l'exploit de la BMW M2, la précédente M2 Competition avait bouclé un tour en 7:52.36 ce qui l’a rend environ 13,65 secondes plus lente que la voiture actuelle. Le M2 Competition développe 410 chevaux, tandis que cette version 2023 en produit 50 de plus. La nouvelle voiture est également plus rapide, prenant 3,9 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, contre 4,1 secondes le modèle Competition.

Galerie: BMW M2 Competition

62 Photos

Un manque de préparation et un modèle d’origine ? Aucun problème pour BMW

Cependant, réaliser des tours plus rapides n’est pas une mince affaire. BMW a déployé beaucoup d'efforts dans la préparation, notamment en réservant le Nürburgring et en coordonnant les véhicules. Ensuite, il y a la logistique du transport de l’équipe de soutien ainsi que le matériel, les outils et les pneus nécessaires à la tentative. Même lorsque toutes ces choses s’alignent, vous êtes toujours à la merci de la météo, qui peut être imprévisible.

Selon Jorg Weidinger, l'équipe a eu des difficultés avec le temps rugueux lors des essais et n'a pas pu effectuer de tour chronométré, ce qui rend le record plus impressionnant. Mais même si la M2 s'est présenté au Nürburgring avec tout une équipe technique et d’ingénieurs, il s'agissait toujours d'un véhicule de série.

Pourtant, BMW M a été autorisée à apporter des modifications à la M2, ce qu’elle a choisi de ne pas le faire. L’objectif, pour la marque, est d’établir des records en utilisant des voitures entièrement d'origine. Par conséquent, si une voiture comme la BMW M4 utilise une carrosserie en fibre de carbone et des pneus de piste spéciaux , ces caractéristiques doivent également être disponibles pour les clients qui achètent les voitures. Sur l’Autobahn cela peut servir…

Galerie: BMW M4 CSL (2022)